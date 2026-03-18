UX-designer till verksamhetsutvecklingsenheten
2026-03-18
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Vill du vara med och skapa framtidens Jordbruksverk och samtidigt göra skillnad för hållbar matproduktion, djurvälfärd och landsbygdsutveckling? Är du en UXdesigner som drivs av att förbättra, förenkla och förnya?
Hos oss får du arbeta i en miljö där vi bryr oss om samhället, våra kunder och varandra. Genom nyfikenhet, hjälpsamhet och helhetssyn skapar vi resultat som gör nytta på riktigt. Här blir du en del av ett UX-team som arbetar prestigelöst, stöttar varandra och vågar tänka nytt för att nå gemensamma mål.
På Jordbruksverket utvecklar vi allt från intuitiva etjänster som når tusentals användare till avancerade verksamhetssystem som driver en komplex myndighet framåt. Hos oss får du både påverka helheten och forma detaljerna som gör skillnad.
Vill du vara med och skapa lösningar som verkligen gör skillnad? Då ser vi fram emot att träffa dig.
Några av dina arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med design i utvecklingsteam och samarbeta med arkitekter, kravanalytiker, front-end-utvecklare, testare och UX-skribenter. Dina uppgifter inkluderar:
• Användarundersökningar och målgruppsanalys.
• Skapande av wireframes, prototyper och användarflöden.
• Genomförande av användartester och iteration av designförslag,
• UI-testning av utvecklade lösningar.
Vi lägger stor vikt vid att du kan skapa designlösningar som är enkla, tillgängliga och begripliga för våra användare såsom t.ex. djurägare, jordbrukare och Jordbruksverkets anställda.
Jordbruksverket utvecklar ett eget designsystem som ska hjälpa dig som designer att välja rätt komponenter och mönster för att kunna skapa enhetliga tjänster. Din input kommer att vara viktig i den fortsatta utvecklingen av designsystemet.KvalifikationerKvalifikationer
• Erfarenhet av att designa digitala tjänster som e-tjänster och interna verksamhetssystem.
• Minst tre års erfarenhet av att arbeta som UX/UI-designer.
• Relevant utbildning inom interaktionsdesign, UX-design, kognitionsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att designa tillgängliga tjänster. Du har kunskap om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG (Web content accessibility guidelines).
• Du har god förmåga att på ett tydligt och förståeligt sätt uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Du har tidigare arbetat inom offentlig verksamhet.
• Du har goda kunskaper i CSS och HTML anskaffade genom arbetslivserfarenhet .
• Du behärskar designverktyget Figma.
• Du har erfarenhet av att jobba med UX research.
Som person är du kreativ och arbetar för att hitta de bästa och enklaste lösningarna för våra användare. Du är kommunikativ och har lätt för att förmedla budskap på ett tydligt sätt. Du samarbetar väl med andra roller i olika delar av verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Placeringsort är Jönköping. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om distansarbete, viss del av arbetstiden. Du förväntas kunna vara på plats 1-3 dagar i veckan i denna roll beroende på verksamhetens behov.
Denna tjänst är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig till 2027-06-30.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-05044/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Kontakt
Stf enhetschef verksamhetsutvecklingsenheten
Carola Söder Carola.Soder@jordbruksverket.se 036-15 50 66
9805969