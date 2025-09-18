UX-designer - Stockholm
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
En erfaren teknisk DBA sökes för att stärka arbetet med drift och förvaltning av databaser med fokus på PostgreSQL i Linux-miljö. Rollen är central för att säkerställa hög prestanda, stabil drift och ett effektivt arbete med sårbarhetshantering i databasplattformen.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Ansvara för förvaltning och teknisk drift av PostgreSQL-databaser i Linux-miljö.
Utföra patchning, uppdateringar och konfigurationer i databasmiljön.
Ge stöd till systemägare och utvecklingsteam i frågor som rör drift, prestanda och optimering.
Arbeta proaktivt med att identifiera, förebygga och åtgärda sårbarheter.
Bidra till en stabil, säker och högpresterande plattform för interna system.Kompetenser
Flerårig erfarenhet som teknisk DBA.
Djup kunskap inom PostgreSQL och Linux.
God förståelse för infrastruktur och plattformsförvaltning.
Vana vid patchning, uppdateringar och prestandaoptimering.
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Övrig information
Uppdraget är på heltid.
Baseras huvudsakligen på arbete på plats med möjlighet till distansarbete efter behov.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
