UX/UI-designer med erfarenhet av designverktyg Figma - Quest Consulting Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Quest Consulting Sverige AB

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-04-06UX/UI-designer med erfarenhet av designverktyg Figma till långt uppdrag hos kund inom offentlig sektor.Välfungerade digitala kanaler är viktigt för kunden som levererar samhällsnytta dygnet runt. Detta handlar om hur man köper samt uppfatta och förstå när avvikelser sker är bara några av de saker som hänger på att kundens digitala lösningar håller en god kvalitet.Du kommer tillhöra kundens utvecklingsteam som arbetar med betalplattform. Som medlem i teamet kommer du att arbeta med konceptutveckling och gränssnittsdesign för ett webbaserat administrationsverktyg. Du kommer arbeta i Figma.Vi söker dig som är en erfaren UX/UI-designer som kan ta lead som gärna rör sig i hela designprocessen, från research och analys, till prototyping, användningstester och UI-design.Du trivs i ett agilt team och är van att ta ledare rollen inom designarbetet i ett team, samt är van att arbeta i komplexa organisationer. Du har arbetat med design i större organisationer med många intressenter.Som person behöver du våga framföra vad du tror på och ta ansvar för att utveckla arbetssätt och processer tillsammans med kunden. I din roll förväntas du att självständigt kunna arbeta med dina uppdrag, med stöd av hela designgruppen.Vi söker dig med erfarenhet av följande:UX design, minst 6 årVisuell/UI-design, minst 3 årDesign av webbaserade verktyg, minst 4 årArbetat i agila teamUtvärderat lösning genom användningstestSvenska flytande i tal och skriftDin ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-06MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-16Quest Consulting Sverige AB5674472