Utvecklingsspecialist Vid Must Stab
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige. Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar liksom Must behöver förstärkas. Därtill genomgår Must en omfattande teknisk utveckling. På grund av detta ökar behovet av utbildning inom Must, såväl av nya som befintliga medarbetare.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utvecklingsspecialist kommer du att arbeta med Must utvecklingsverksamhet inom till exempel organisationsutveckling, ledningsmetoder och -processer, interoperabilitet mot Nato och andra internationella verksamheter samt digital transformation. Du kommer att arbeta på övergripande nivå, vilket menas att du inriktar och vid behov samordnar den verksamhetsnära utvecklingen, som bedrivs på andra platser i organisationen, så att dessa leder mot gemensamma mål. Du genomför omvärldsbevakning för att uppdatera de övergripande målen och stöder olika utvecklingsprojekt. Fokus är således på helhet och systemövergripande nivå och inte detaljer, men vid behov ska du även kunna stödja vid mer specifika projekt. Du stöder även organisationens projektering och beställning av forskning- och utvecklingsprojekt vid akademiska lärosäten m.m.
Som utvecklingsspecialist kommer du bl.a. att:
• Delta i Must lednings- och styrningsprocesser på övergripande nivå
• Utveckla organisationen
• Utvärdera och ge förslag på förbättringar inom olika områden, såväl kontinuerlig uppföljning av verksamhetens löpande uppdrag som genomföra mer specifik utredning/analys
• Genomföra omvärldsbevakning, ta del av forskning/studier och omsätta till mål
• Delta i olika utvecklingsprojekt inklusive leda vissaPubliceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Civil examen på minst magisternivå
• Erfarenhet av utvecklingsverksamhet på myndighet eller större företag inom försvarsindustrin
• Erfarenhet av projektledning
Meriterande
• Erfarenhet underrättelse- eller säkerhetstjänst
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Utbildning/certifiering inom projektledning
• Språkkunskaper annat än engelskaDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker särskilt dig som har sinne och intresse för helhet snarare än detaljer. Du drivs av att göra
skillnad men har acceptans för att utveckling kan ta lång tid, och drivs av delmål snarare än det perfekt uppfyllda slutmålet. Du har förståelse för komplexa sammanhang och har god förmåga att navigera bland olika personlighetstyper och organisationskulturer och få dessa att samspela. Du är duktig på att definiera mål och få människor att vilja uppfylla dessa. Du har ett mycket gott säkerhetsmedvetande och arbetar med hög integritet, samtidigt som du är en social lagspelare.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Utvecklingsspecialist" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-12. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
