Utvecklingssekreterare till Kvalitet och Service, systemteamet

Om rollen och dina arbetsuppgifter
Resurs och utveckling består av tre enheter och utgör Arbetsmarknads- och socialförvaltningens stödfunktion till kärnverksamheten inom en rad områden: Verksamhetssystem, IT, organisations- och professionsutveckling, juridik, uppföljning, avvikelsehantering, nämndarbete m m.
Målet är att, med hög kvalitet och hög servicenivå, ge kärnverksamheten rätt stöd och förutsättningar att kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot Lunds medborgare.
Kvalitets- och serviceenheten, där systemteamet ingår, ansvarar bland annat för verksamhetssystem, IT och digitaliseringsfrågor. På enheten finns 11 medarbetare med olika uppdrag och en operativ enhetschef. En av våra kollegor i systemteamet ska vara tjänstledig under hela 2026 och vi söker nu hennes ersättare. Du blir en av fyra utvecklingssekreterare i systemteamet. Du kommer ha ett nära samarbete med dina teammedlemmar men också dela arbetsvardagen med övriga kollegor inom Resurs och utveckling.
Det huvudsakliga uppdraget som utvecklingssekreterare handlar om förvaltning och utveckling av våra verksamhetssystem: Lifecare och Journal Digital. Kopplat till detta uppdrag finns omväxlande arbetsuppgifter inom verksamhetsstatistik, informationsredovisning, digitalisering och processutveckling.
Vi söker dig
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med verksamhetssystemen Lifecare och Journal Digital. Socionomexamen och kunskap om dokumentation, digitalisering och framför allt systemförvaltning är meriterande
För att trivas hos oss behöver du vara lösningsfokuserad och ha god samarbetsförmåga. Jobbet kräver även att du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter väl. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete inom teamet. Det finns goda möjligheter att planera din dag själv och även att arbeta viss tid hemifrån, men du behöver också kunna hantera parallella uppdrag och prioritera efter rådande förutsättningar.
Vi är ett positivt gäng med nära till skratt och gillar vårt jobb. Vi vill gärna ha en ny arbetskamrat att dela vår arbetsgemenskap med. Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering har vi valt bort det personliga brevet. Besvara istället våra urvalsfrågor.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hos oss får du ett varierat, självständigt och kvalificerat arbete med att bistå socialförvaltningens chefer och olika verksamheter med stöd kring verksamhetsutveckling, kunskapsutveckling och kvalitetsuppföljning.
Resurs- och utvecklingsenheten ger även stöd i frågor som systemförvaltning, systemutveckling, användarsupport i våra verksamhetssystem, stöd och samordning av förvaltningens IT-användning samt beställare av IT-drift, lokalfrågor, avtal, post- och arkivhantering samt miljöfrågor. Resurs- och utvecklingsenheten ansvarar även för att hantera avvikelser, klagomål och fonder.
Vi tillämpar flextid och har subventionerad friskvård. Möjlighet till semesterväxling finns. Vi utvecklar våra arbetssätt kontinuerligt för att kunna möta verksamhetens behov på bästa sätt och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
