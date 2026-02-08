Utvecklingssekreterare till Administration
2026-02-08
Arbetsuppgifter
Som utvecklingssekreterare driver du verksamhetens arbete framåt och bidrar aktivt till sektionens förbättringsarbete. Du utvecklar, kvalitetssäkrar och följer upp aktiviteter och processer inom verksamhetsområdet. Uppdraget kan omfatta både tydligt definierade ansvarsområden och särskilda uppdrag som kan variera över tid.
Du arbetar strategiskt och operativt, med fokus på mål och resultat, för att stärka kvalitet, samordning och långsiktighet i verksamhetens uppdrag. I rollen analyserar du omvärld, data och beslut samt bidrar till att skapa hållbara strukturer och arbetssätt genom planering, genomförande och uppföljning av insatser.
Arbetet innebär även samverkan med andra funktioner där du identifierar behov och arbetar lösningsorienterat. Arbetsuppgifterna innefattar dessutom rapportering, att skriva yttranden, besvara remisser samt utföra olika administrativa uppgifter vid behov.Publiceringsdatum2026-02-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning motsvarande fil.kand. 180 hp med inriktning som är relevant för verksamhetsområdet, exempelvis inom samhällsvetenskap, statsvetenskap eller offentlig förvaltning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har minst två års erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet, och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet samt utvecklingsarbete inom offentlig sektor.
Du har god förmåga att analysera komplex information och omsätta den i praktiken, arbetar strukturerat och självständigt samt har en god projektlednings- eller samordningsförmåga. Du är digitalt kompetent och har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalitetsarbete, processutveckling eller förändringsledning, liksom av att ta fram styrdokument eller policyramverk.
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk och lösningsorienterad, har en god pedagogisk förmåga och kan skapa engagemang i förändringsarbete. Du trivs med att samarbeta brett inom organisationen, kan växla mellan strategisk och operativ nivå och har integritet samt ett professionellt förhållningssätt.
Om arbetsplatsen
Vi söker en utvecklingssekreterare till den nyinrättade sektionen administration och stöd som vill bidra till sektionens utvecklings- och förbättringsarbete gällande stödprocesser. Sektionen ingår i avdelningen Stöd och utveckling och ansvarar bland annat för administration av avdelningens beslutade processer och styrdokument, samordning av stadsbidrag, driftsansvar för olika beslutade processer i förvaltningen, personal- och ekonomiadministration samt hantering av inkommande ärenden. Det innebär att ta emot, fördela och besvara ärenden samt arbeta med NTA-administration.
Arbetet innebär både självständigt ansvar och ett nära, vardagligt samarbete med sektionschef samt andra interna och externa aktörer. Du företräder även sektionen i relevanta forum, vilket ställer krav på lyhördhet, ett konstruktivt arbetssätt och ett tillmötesgående bemötande.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
