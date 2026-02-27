Utvecklingssekreterare
2026-02-27
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarie som utvecklingssekreterare till kontaktcenter där du är en central roll i att stödja ledning och enhet inom bland annat bemanningsplanering och upphandling/avtal. Arbetet omfattar både operativa och strategiska uppgifter.
Med ett nytt schemaläggningssystem är du en viktig resurs, där din förmåga att samordna, strukturera och driva arbete framåt blir central. I arbetet ingår även att säkerställa enhetens upphandlingar samt framtagande, förvaltning och uppföljning av enhetens avtal.
En viktig del av uppdraget handlar om analys, utveckling och processarbete. Du tar fram och analyserar data, statistik och uppföljningsunderlag som stöd för beslut och utveckling inom bland annat bemanningsplanering.Kvalifikationer
Kontaktcenter söker dig som är kreativ med en analytisk förmåga och har ett starkt intresse för att förbättra arbetssätt i det vardagliga arbetet. Du är lyhörd och kan fånga behov samt identifiera utvecklingsmöjligheter genom konstruktiva dialoger.
Genom att arbeta med ett helhetsperspektiv bidrar du aktivt till att utveckla och driva ditt uppdrag framåt. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra, och du har ett coachande och lösningsorienterat förhållningssätt i ditt dagliga arbete. Din sociala kompetens gör det lätt för dig att skapa och underhålla goda kontakter och du är trygg, tillmötesgående och har en stark känsla för service i alla möten.
• Minst en 3-årig (180 hp) universitets- eller högskoleutbildning inom systemvetenskap, personaladministration, samhällsvetenskap eller motsvarande.
• Minst 2 års erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna en politiskt styrd organisation med inriktning på kvalitet och verksamhetsutveckling samt statistik och analysarbete.
• En god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper främst i Excel men även i Power Point och Word.
Meriterande
• Erfarenhet från kontaktcenter/kundtjänst/kundservice
• Erfarenhet av upphandling/avtalsförvaltning
• Erfarenhet av Astrada schemaläggningssystem
Om arbetsplatsen
Kontaktcenter är Malmöbornas väg in till Malmö stad och erbjuder medborgarservice via telefon, mejl, chatt och besök. Här svarar kommunvägledarna på frågor, guidar via webb och e-tjänster, tar emot felanmälningar och synpunkter samt hänvisar till rätt person eller verksamhet när det behövs. Inom enheten finns även konsumentrådgivare som ger råd och stöd vid till exempel reklamtioner och vid köp av varor och tjänster samt företagslots som hjälper nya och befintliga företagare att navigera bland tillstånd, lagar och regler kopplade till företagande i Malmö.
Kontaktcenter är en del av avdelningen kommuntjänster. Kommuntjänster har ca 700 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Dessa områden är: HR-service; kontaktcenter; serviceresor; städservice; intern service samt redovisningsenheten. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service för alla, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat till och med 31/10-2027
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen har vi en gemensam ledarstrategi för att främja ett gott ledarskap för dig som medarbetare och en bra verksamhet för Malmöbon. Vi vill att både våra medarbetare och ledare ska ha en bra arbetsmiljö och utvecklas hos oss. Läs mer om ledarstrategin här.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
