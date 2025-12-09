Utvecklingssekreterare
Malmö kommun / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2025-12-09
Ref: 20252723
Vill du vara med och utveckla framtidens plan- och bygglovsprocess?
Vi söker en driven och strukturerad utvecklingssekreterare som vill bidra till att stärka vår förvaltnings arbetssätt och leda utvecklingsprojekt som gör verklig skillnad. Hos oss får du arbeta nära både ledning och verksamhet för att skapa effektiva, hållbara och kvalitetssäkrade processer - från idé till implementerat arbetssätt i vardagen. Målgrupper är kollegor på stadsbyggnadskontoret, övriga förvaltningar och malmöbor och företag verksamma i staden som söker bygglov.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingssekreterare hos oss får du en central roll i att:
• Leda och driva utvecklingsprojekt inom plan- och bygglovsprocessen - från behov till genomförande och uppföljning.
• Utveckla och implementera nya arbetssätt, rutiner och processer som stärker samverkan, effektivitet och kvalitet.
• Stötta chefer och medarbetare i förändringsarbete och bidra till en kultur där förbättringar blir en naturlig del av vardagen.
• Säkerställa att utvecklingsinsatser leder till konkreta och hållbara resultat i verksamheten.
• Säkerställa att utvecklingsarbetet utgår från medborgarens behov och bidrar till en rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsbyggnad, statsvetenskap, organisation/ledning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt - gärna i offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att leda och genomföra workshops med stort engagemang.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med ärendehanteringssystem för bygglovsprocess (vi använder Nova) eller annat system som stöttar i samhällsbyggnadsprocessen.
• Förmåga att omsätta strategier i praktiskt genomförande och skapa engagemang i organisationen.
• Erfarenhet av implementering och vidareutveckling av verksamhetssystem, gärna i nära samarbete med både IT och kärnverksamhet.
• Erfarenhet/kunskap om kommunala processer, till exempel plan- och byggfrågor.
• Erfarenhet av att arbeta i en verksamhet med medborgarfokus och serviceinriktad myndighetsutövning.
Du har ett strukturerat arbetssätt och god kommunikativ förmåga, vilket märks genom att du kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. För att trivas i rollen ser vi att du har ett intresse för digitalisering och systemstöd, samt kunskap och kreativitet för att omsätta verksamhetens krav till funktionella lösningar.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att utveckla vår plan- och bygglovsprocessen och skapa samhällsnytta.
• Möjlighet att påverka och forma arbetssätt som gör skillnad i en verksamhet med brett samhällsansvar.
• En arbetsplats med kompetenta kollegor, god samverkan och fokus på utveckling.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för arkitektur och bygglov är en av stadsbyggnadskontorets fyra avdelningar och består av fem enheter; tre bygglovenheter, en administrativ enhet och enheten för bostadsanpassning. Vi är en avdelning som handlägger bygglov, teknisk anmälan och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt ansökan om bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Avdelningens fokus ligger på att utveckla Malmös stadsbyggande ur ett hållbart och attraktivt perspektiv, och att bevara ett bra och nära samarbete med såväl uppdragsgivare som sökande.
Stadsbyggnadskontoret är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum. Vi är 210 medarbetare och drygt 20 chefer, fördelat på fyra olika avdelningar. Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss på stadsbyggnadskontoret får du de förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Vision
Anna Grahn Widén anna.grahnwiden@malmo.se 040-342314 Jobbnummer
9635656