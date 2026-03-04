Utvecklingsledare stadsutveckling
Har du erfarenhet av utvecklingsarbete inom samhällsplanering och vill driva strategiska frågor inom anläggningsutveckling, folkhälsa, idrott och föreningslivets behov? Sök då rollen som utvecklingsledare hos oss!
Enheten Stadsutveckling är ny sedan årsskiftet 2025 och har idag sju medarbetare samt enhetschef.
Enheten ingår i avdelning Fastighet & Stadsutveckling vars uppdrag är att leda förvaltningens arbete från tidig stadsutveckling till färdigställd byggnad. Avdelningen ansvarar även för att förvalta, utveckla och upplåta förvaltningens mark och byggnader. Göteborgs Stad har idag drygt 150 anläggningar bestående av sport-, is- och simhallar, friskvårdsanläggningar, bollplaner och idrottsområden. I takt med att staden växer vidareutvecklar vi våra idrottsområden samt bevakar och driver förvaltningens intressen och frågor i samhällsutvecklingens olika skeden och processer. Arbetet utgår från hur vi på bästa sätt kan skapa och bevara förutsättningar för en god folkhälsa och meningsfull fritid för göteborgarna och föreningslivet. Vi är en del av stadens långsiktiga arbete med att skapa en mer jämlik och hållbar stad och minska skillnaderna i livsvillkor.
I uppdraget som utvecklingsledare arbetar du förvaltningsövergripande med långsiktig anläggningsförsörjning i stadsutvecklingsprocesser, utveckling av idrottsområden samt projekt i tidiga skeden. Enheten ansvarar också för omvärldsbevakning inom stadsutveckling.
Som utvecklingsledare initierar och leder du utvecklingsarbete internt inom förvaltningen, och också i samarbete med övriga förvaltningar i staden och externa aktörer. Tillsammans med dina kollegor driver du frågor om folkhälsa, idrott och föreningslivets behov i stadens stadsutvecklingsprocesser och övriga strategiska forum. En viktig del i uppdraget är att arbeta med långsiktig utveckling av våra idrottsområden och anläggningar för att möta framtidens behov. Här är dialogarbete, omvärldsbevakning och lokal kunskap viktiga nycklar. Vi stöttar också föreningslivet i att utveckla sina anläggningar och aktivitetsytor. I detta uppdrag är kompetens och förmåga att möta föreningslivet och andra lokala aktörer en viktig förutsättning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom stadsbyggnad såsom samhällsplanerare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av stadsutveckling och har initierat och drivit utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har kunskap om plan och bygglagen, viss kunskap inom byggtekniska frågor och arbetat i politisk styrd organisation. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet från arbete inom exempelvis folkhälsa, föreningsliv, hållbarhetsarbete, plats- eller områdesutveckling samt stadsutveckling av idrottshallar, ishallar, simhallar eller idrottsområden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och en god problemlösare, du tänker och agerar strategiskt och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser även att du har förmågan att se till helheten och tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra korrekta avvägningar, med avseende till verksamhetens och platsens bästa. Du är också lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera och argumentera, trivs med många kontaktytor och har lätt att skapa förtroende och har en hög samarbetsförmåga. Det är av vikt att du är en god kommunikatör om kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi på Idrotts & förening erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att växa och utvecklas. Du blir delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid. Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
