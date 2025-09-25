Utvecklingsledare socialpsykiatri
Är du vår nästa utvecklingsledare?
Vi söker en driven utvecklingsledare inom socialpsykiatri till den nystartade enheten för verksamhetsstöd.
Enheten för verksamhetsstöd är en del i avdelningen funktionsnedsättning, egen regi. Avdelningen driver verksamhet inom LSS och socialpsykiatri. Vår verksamhet bygger på varje människas rätt till självbestämmande och utveckling.Vi utgår från individens egna drömmar, mål och förmågor. Genom att kombinera vår professionella kompetens med ett genuint engagemang skapar vi förutsättningar för att varje person ska kunna växa, ta egna beslut och leva ett gott liv. Hos oss är friheten att forma sitt eget liv lika viktig som tryggheten i att alltid ha stöd när det behövs. Tillsammans bygger vi en framtid där alla får möjlighet att lyckas - på sina egna villkor.Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare har du en nyckelroll i att driva frågor som gör skillnad för vår målgrupp. Du använder dina erfarenheter inom socialpsykiatri från både myndighet och utförarverksamhet för att leda vårt utvecklingsarbete. Din kompetens inom tjänstedesign och metoder för delaktighet säkerställer att insatserna är effektiva och individcentrerade. Du och övriga utvecklingsledare i enheten har också en viktig roll i avdelningens övergripande systematiska kvalitetsarbete som enheten leder och samordnar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Identifiera utvecklingsbehov och driva det systematiska kvalitetsarbetet.
• Säkerställa att verksamheten är i linje med aktuella mål, riktlinjer och omvärldsförändringar.
• Stödja chef och medarbetare i att implementera nya arbetssätt och metoder.
Du driver och samordnar förändringsarbete inom socialpsykiatrin i nära samverkan med beställare, chefer, medarbetare och brukare.
Vem är du?
Du har en relevant utbildning inom socialt arbete och en bred erfarenhet från socialpsykiatri. Din dokumenterade erfarenhet av att framgångsrikt driva utvecklingarbete kombinerat med dina gedigna kunskaper om målgruppen gör dig till en ovärderlig del av vårt team. Du ser vikten av samarbete och ditt engagemang skiner igenom i allt du gör. Har du också erfarenhet av tjänstedesign och ISU är det meriterande. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift och har en förmåga att inspirera och skapa engagemang.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du chansen att utvecklas i en stödjande och inkluderande arbetsmiljö. Vi erbjuder:
• Chansen att vara med i ett viktigt utvecklingsarbete!
• Kompetensutveckling: Utveckla dina färdigheter och få stöd av erfarna kollegor.
• Balans och miljö: Moderna lokaler med goda kommunikationer och förmåner som främjar balans mellan arbete och privatliv.
• Meningsfullt arbete: Arbeta i en organisation där engagemang, samarbete och respekt för varje individs styrkor är högsta prioritet.
Att arbeta hos oss ger dig möjligheten att bidra till något meningsfullt. Med våra värderingar som grund och tillsammans med erfarna kollegor och medarbetare kan du blomstra i din roll. Här är innovation och lärande alltid i fokus, och vi värdesätter samarbete och engagemang.
Om du är redo för en dynamisk arbetsplats där du kan göra skillnad, ser vi fram emot att höra från dig!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning i max 6 månader kan komma att tillämpas.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
