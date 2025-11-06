Utvecklingsledare offentlig konst
2025-11-06
Vi söker en engagerad och erfaren utvecklingsledare som vill vara med och forma Skellefteås offentliga rum genom konstnärlig gestaltning. I ett Skellefteå som växer och förändras spelar konsten en viktig roll i att skapa identitet, tillhörighet och attraktiva livsmiljöer. Här får du möjlighet att påverka hur människor upplever sin omgivning - både idag och långt in i framtiden.
DIN ROLLDu har ett helhetsansvar för arbetet med offentlig konst enligt enprocentregeln, som Skellefteå kommun tillämpat sedan 1962. Det innebär att du leder hela processen från konstprogram till färdig gestaltning, samordnar samrådsgrupp och referensgrupp, utformar avtal, hanterar budget och för dialog med konstnärer och andra aktörer. Du utformar beredningar till nämnd och säkerställer att konstprojekten håller hög konstnärlig kvalitet.
Utöver detta ansvarar du för att utveckla och samordna ett konstnärligt råd som förvaltar policyn för offentlig konst. Du har ansvar för drift och underhåll av den offentliga konsten, inklusive inventering, reparationer och vårdplaner. Du bidrar med konst- och kulturperspektiv i plan- och byggprocesser och arbetar med att förmedla konsten via webb, trycksaker och press. I rollen ingår även ansvar för kommunens konstarkiv, där du medverkar vid registrering, hängning och hämtning av konstverk. Du driver utvecklingsprojekt inom offentlig konst i samverkan med externa aktörer som näringsliv och civilsamhälle.
Arbetet sker på plats i Skellefteå kommun, främst på Sara Kulturhus, men även på konstarkivet och andra platser där konstprojekten genomförs.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har relevant eftergymnasial utbildning och god kunskap om samtidskonst, offentlig konst och offentlig miljö. Du har flera års erfarenhet av arbete med offentlig konst med hög konstnärlig kvalitet, mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga att kommunicera på engelska. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med enprocentskonst, kunskap om konstnärliga metoder, tekniker och material samt förmåga att formulera konstprogram, upphandlingsunderlag och avtal. Erfarenhet av att skriva tjänsteskrivelser, kunskap om plan- och byggprocessen, arbete med arkiv, budgetansvar, projektledning och samverkan med flera aktörer samt erfarenhet av offentlig upphandling är också värdefullt.
Vi söker dig som är nyfiken på hur digital utveckling kan bidra till verksamheten och som har ett öga för att identifiera möjligheter i förändring. Du arbetar strukturerat och har lätt för att planera och prioritera. Du är resultatorienterad och drivs av att nå uppsatta mål. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar och agerar med gott omdöme. Dessutom har du en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer och samverka med olika aktörer.
DIN NYA ARBETSPLATSDu blir en del av Skellefteå Konsthall inom enheten Kultur och konst, som är en del av Kultur- och fritidskontoret. Arbetsgruppen ansvarar för kommunens konstverksamhet som omfattar utställningar och program, konstsamlingen, offentlig konst enligt enprocentregeln och Meijersamlingen. Tillsammans arbetar vi för att konsten ska beröra, engagera och bidra till samhällsutvecklingen i Skellefteå.
BRA ATT VETAVi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
