Shaya Solutions AB / Datajobb / Stockholm2021-04-15Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: ca. 11 månader.Sista ansökningsdagen: ansök snarastUppdragsstart: Enl. ök.Omfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningKunden söker en driven person som ska leda flera uppdrag och utvecklingsärenden på systemdivisionen där avveckling, migrering och utveckling av olika IT- och beslutsstöd omfattas.Som utvecklingsledare ansvarar du för att utveckling av nödvändiga ändringar i IT-stöd beställs och följs upp, samt att tillhörande verksamhetsprocesser uppdateras.2021-04-15Göra intressentanalyser med respektive parts intressenAnalysera verksamhetsprocesser och förbättringsförslag, och omsätta dessa i konkreta krav utifrån verksamhetsbehov till krav på IT-och beslutsstöd i samarbete med verksamhetsspecialister och arkitekter.Beskriv hur olika användare hanterar befintliga system idag och hur verksamhetsprocessen ser ut vid förändringar, respektive vad som behöver göras utifrån databas- eller utvecklingsmässigt i olika situationer.SäkerhetsprövningSäkerhetsprövning kommer att krävas med anledning av att personen kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Högskole/universitetsutbildning minst 120p/180hp inom för uppdraget relevant område, alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhetMinst 5 års erfarenhet som förstudieledare eller projektledare med inriktning mot IT-projekt och kravställning av IT-lösningar från verksamhetsperspektiv.Minst 1 års relevant erfarenhet från svensk eller nordisk elmarknadMinst 1 års erfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processerMinst 2 års erfarenhet av att kommunicera med beställare, kravställare, leverantörer, verksamhetspersoner och andra aktuella intressenter utifrån ett test och kvalitetsperspektivMinst 3 års erfarenhet av att arbeta med IT-frågor för komplexa IT-miljöer, med många integrationer och med höga krav på informationssäkerhetTydlig och strukturerad i tal och skrift (Svenska, Engelska)Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):Erfarenhet av att arbeta med strukturdatasystemREQB/IREB certifiering eller arbetslivserfsarenhet inom Zephyr för Jira i testsammanhangErfarenhet av arbete på myndighet eller statligt affärsverkArbetslivserfarenhet av PM3 eller liknande förvaltningsmodellAnnatNedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Bra på att leda och få med sig människor genom att kommunicera med alla inblandade parterHar förmåga att snabbt ta till sig verksamhetsprocesser och förbättringsförslag och omsätta dessa i konkreta krav utifrån verksamhetsbehov och drift och IT-förvaltningsbehovDrivande, ansvarstagande och resultatinriktad, med stor förmåga att ta initiativ, analysera och definiera lämpliga lösningarStrukturerad och förmåga att arbeta självständigt med att planera prioritera och utföra sitt arbeteEngagerad och driven av att vilja skapa nytta för verksamhetenGod samarbetsförmågaVilja att dela med sig av egna erfarenheter och ha en vilja lära av andra______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-22Shaya Solutions AB5695477