Utvecklingsledare bemanningsenheten
2025-09-08
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg i Piteå? Brinner du för att skapa nya vägar för rekrytering och samtidigt vara en ambassadör för både kommunen och Socialtjänsten? Då kan du vara den vi söker!
Piteå har en tydlig vision - att bli Sveriges bästa plats att bo på. För att nå dit behöver vi dig som har driv, nytänkande och förmåga att bygga starka relationer. Du gillar att vara spindeln i nätet, ser möjligheter där andra ser hinder och har ett genuint intresse för människor. Låter det som du? Perfekt!
Om rollen
Socialtjänsten står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning, särskilt inom vård och omsorg. Därför söker vi nu en utvecklingsledare som kan ta rekryteringsarbetet till nästa nivå - med särskilt fokus på att planera och genomföra Prova-Bo i kommunal regi sommaren 2026.
Prova-Bo var ett rekryteringskoncept från Arbetsförmedlingen under 2024 där personer från södra Sverige fick möjlighet att prova på att bo och arbeta inom vård och omsorg i Piteå under sommaren. Målet då var att skapa en positiv upplevelse av arbetet och kommunen för att i förlängningen bli permanenta Piteåbor. Beskrivning av projektet från 2024 Filimon stannar - efter Piteås framgångsrika jobbsatsning - P4 Norrbotten | Sveriges RadioPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Under det första året kommer du att ha ett helhetsansvar för att utveckla och genomföra ett eget "ProvBo"-koncept för Piteå kommun. Det innebär att du:
• Samordnar insatser med HR, Bemanningsteamet, Kommunikationsavdelningen, Inflyttarservice, hyresvärdar och andra aktörer
• Planera och genomföra rekryteringsinsatser, såväl digitala som fysiska
• Samverka med interna och externa aktörer
• Ansvarar för boendefrågor
• Hanterar rekryterigsprocessen för deltagarna till ProvBo
• Planerar resor och praktiska detaljer för deltagarna
• Skapar ett välkomnande mottagande och involverar arbetsplatserna i sociala aktiviteter för deltagarna
Utöver detta arbetar du tillsammans med Bemanningsenheten och Bemanningsteamet för att utveckla långsiktiga strategier för rekrytering inom vård och omsorg. Du kommer ha ett nära sammarbete med enhetschef för Bemanningsteamet.
Som stöd i ditt arbete har du engagerade kollegor på Bemanningsenheten men även inom avdelningen för verksamhetsstöd. Det finns också stöd och erfarenheter från utförandet 2024 att ta del av.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning, gärna på akademisk nivå, eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av projektledning, rekrytering och gärna marknadsföring.
• God förmåga att samordna komplexa insatser och hantera oförutsedda händelser.
• B-körkort (resor i tjänsten kan förekomma).
Som person är du:
• Strukturerad, självständig och lösningsfokuserad.
• Serviceinriktad, tydlig och flexibel.
• Van vid att driva utvecklings- och förändringsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Om tjänsten
• Tillsvidareanställning med start 1 november 2025.
• Heltid, måndag-fredag kl. 8-17.
• Arbetsplats: Stadshuset i Piteå. Möjlighet till distansarbete finns.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 september 2025.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för piteborna www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommun
Piteå kommun | Arbetsgivare | Go-care
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
