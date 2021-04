Utvecklingsingenjör testsystem - Sanmina-Sci AB - Elektronikjobb i Örnsköldsvik

Sanmina-Sci AB / Elektronikjobb / Örnsköldsvik2021-04-08Vi söker en civilingenjör med inriktning mot t.ex. teknisk fysik eller elektronik. Du bör ha erfarenhet av systemutveckling.Du har förmåga att sätta dig in i funktionella tekniska krav och diskutera dessa med våra kunder, ta fram systemlösningar och analysera resultatet från det färdiga systemet. Du blir lätt spindeln i nätet i något av våra utvecklingsprojekt då du behöver samordna utveckling av programvara och elektronik. Du deltar med ditt kunnande under såväl offertarbete som leveransorderprojekt.Vi utvecklar testsystem på uppdrag av våra kunder som finns i Europa. Testsystemen som levereras används vid produktion av medicinsk elektronik. Kvalitetskraven är höga och det finns gott om intressanta tekniska utmaningar. Med stor noggrannhet mäter och styr vi t.ex. temperaturer, vätskevolymer, lägen och rörelser, spänningar och strömmar, etc. Många av funktionerna utvecklas i Labview, varför erfarenheter av funktionsblockprogrammering och realtidssystem är meriterande. Goda kunskaper krävs i svenska och engelska.Att jobba hos ossVåra medarbetare betyder mycket för oss och för Sanminas fortsatta utveckling. Vi har en spännande tillverkning med komplexa produkter och erbjuder våra medarbetare ett flexibelt arbete med utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter. Vill du bli en del av vår spännande organisation?Om SanminaSanmina-SCI är en världsledande kontraktstillverkare som tillverkar och levererar kompletta lösningar till högteknologiska företag i världen. Sanmina-SCI har etablerat sig i ett 20-tal länder runt om i världen och har cirka 45 000 anställda, varav ca 260 i Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik tillverkar vi elektronik med huvudinriktning mot medicinsk teknik och industri.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-05-08Sanmina-Sci ABSVEDJEVÄGEN 1289123 ÖRNSKÖLDSVIK5677694