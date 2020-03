Utvecklingsingenjör sökes till Siemens - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Maskiningenjörsjobb i Finspång

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång2020-03-16Vi söker nu en utvecklingsingenjör med projektledningsförmåga och förmåga att hjälpa till med att hantera uppdrag inom området brand- och gasdetekteringssystem.2020-03-16Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner och ångturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På SIT arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året.Rollen som utvecklingsingenjör innebär att stödja det tekniska området brand/gas inom hjälputvecklingen på den nya affärssidan på Siemens. Det tekniska området har det övergripande standardansvaret för branddetektering, brandbekämpning, gasdetektering samt GT-torktumlare och tvätt utrustning. Det finns för närvarande mycket aktivitet inom detta område, bland annat upptäckt av nya gaser som H2, nya underleverantörer och nya brandundertryckningsmetoder.Arbetsuppgifterna är varierade med ansvar för att projektgenomförandet fortskrider enligt strategin för F&G samt upprätthålla standarden som är satt. Arbetsuppgifterna innehåller även att bidra till kostnadsminskning av produkten och stödja andra delar av verksamheten som försäljning, upphandling, beställning och service.Arbetet är inte enbart mekaniskt utan överlappar områden som elektrisk installation, instrumentering och kräver hanteringsgränssnitt till många andra tekniska områden. I rollen ingår det även att bidra till och leverera affärsprocesser eller detaljerade teknologilösningar på ett självhanterat och målorienterat sätt, vilket därmed även bidrar till teamets resultat.Som utvecklingsingenjör är ditt engagemang och förmåga att driva olika ämnen självständigt viktigare än tekniska erfarenheter. Det finns redan omfattande teknisk kunskap inom det tekniska området; stöd behövs främst för att driva, genomföra och hantera olika initiativ. Att snabbt kunna förstå nya tekniska situationer, analysera och utveckla system inom brand- och gasområdet är av vikt.Vi söker dig som teamorienterad som kan driva egna projekt, men samtidigt förstå helheten i uppgiften och teamet. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna in kunder och kollegors behov över hela världen, då det är ett tekniskt område som har många gränssnitt både lokalt och globalt.För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna ser vi att du;Är civil- eller högskoleingenjör inom relevant områdeMeriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av liknande teknikområde, dvs branddetektering, brandundertryckning, gasdetektering och hur dessa delar bildar ett systemEtt krav för tjänsten är att du behärskar svenska och har god engelska i tal och skriftAnsökningsförfarandeDu är välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev på skill.se så snart som möjligt. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Detta är initialt ett konsultuppdrag via Skill.Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Emma Eriksson, emma.eriksson@skill.se Vi ser fram emot din ansökan!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-19Skill Rekrytering & Bemanning AB5152917