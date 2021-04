Utvecklingschef till Studiefrämjandets riksförbund (vikariat) - Studiefrämjandet - Elektronikjobb i Stockholm

Studiefrämjandet / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-06Vill du vara med och ta folkbildningen och Studiefrämjandet in i framtiden?Vi söker nu en vikarierande utvecklingschef till vår nationella organisation under vår nuvarande chefs föräldraledighet!Studiefrämjandet står i en spännande brytningstid. Vi står inför vår tids stora utmaningar - exempelvis hotande klimatförändringar, ökande extremism, framväxande antidemokratiska rörelser och destruktiva normer men även minskande bidrag. Folkbildningen och Studiefrämjandet är ifrågasatt och måste visa på sin relevans och förmåga att ta ansvar. Samtidigt är Studiefrämjandet en organisation med fantastiska möjligheter. Intresset för lärande och bildning står högt på samhällsagendan och många av våra medlemsorganisationer har en tillströmning av medlemmar. Vi tror att folkbildningen är nyckeln till en stärkt demokrati och att vi tillsammans kan hitta ett sätt att hantera den klimatutmaning som världen står inför.Studiefrämjandet är ett av Sveriges tio studieförbund och är partipolitiskt och religiöst obundet. Studiefrämjandet strävar efter att vara det hållbara studieförbundet som gör det möjligt för människor att uppfylla sina drömmar. Vi har 19 medlemsorganisationer inom områdena djur, natur, miljö och kultur. Studiefrämjandet verkar i hela Sverige. Varje år når vi över 200 000 deltagare.Studiefrämjandet är en organisation med riksförbund och 14 avdelningar. Riksförbundet består av fyra enheter; HR, kommunikation, utveckling och administration.Mer om rollenUtvecklingschefens huvuduppgift driva och samordna det nationella utvecklingsarbetet och att därtill att stödja avdelningar i utveckling av sin verksamhet och bidra till samarbete och idéutbyte. Vi vill också öka vår omvärldsbevakning, arbeta mer med externa samarbetspartners och våra medlemsorganisationer samt sprida kunskap och verktyg för att fler ska kunna bidra till en hållbar omställning.Tjänsten som utvecklingschef ingår i Studiefrämjandets riksförbunds ledningsgrupp som totalt består av Förbundschef samt fyra chefer. Utvecklingschefen arbetsleder och har personalansvar för 9 medarbetare inom utvecklingsenheten.Tjänsten är placerad i Stockholm på vårt nya kontor i Alvik Strand, men innebär resor inom Sverige till exempelvis avdelningar och medlemsorganisationer i den mån det är möjligt utifrån pandemin. I dina arbetsuppgifter ingår också att:Leda utvecklingsenheten med ansvar för medarbetare, budget, planering och uppföljningÖvergripande ansvara för Studiefrämjandets omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling, digitalisering och pedagogisk utveckling, projektkontor m.m.Säkerställa god och verksamhetsgenererande samverkan med medlemsorganisationer och andra samarbetspartnersAnsvara för att fånga upp, tillvarata och sprida goda initiativ från avdelningar samt skapa synergieffekter dem emellanDin bakgrund och personliga egenskaperVi söker dig som har relevant akademisk utbildning och minst 3-5 års chefserfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av arbete inom verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning samt erfarenhet av förändringsledning och förändringsarbete. Du är van att ha budgetansvar och arbeta med ekonomisk uppföljning samt som projektledare. Du är en god kommunikatör och skribent.Du har erfarenhet av arbete eller engagemang i en ideell organisation/civilsamhället. Har du dessutom arbetat med digitalisering och/eller pedagogisk utveckling är det mycket meriterande.Som ledare är du jämställd, tydlig, entusiasmerande och lyhörd i ditt ledarskap. Du är analytisk, proaktiv och lösningsorienterad. Din förmåga att prioritera utifrån övergripande strategi och målsättningar är mycket god och du har stor förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer och frågeställningar.Du tar initiativ och arbetar organiserat. Du är ansvarstagande och resultatorienterad samt prestigelös och självgående, och har lätt för att samarbeta.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Vi utgår ifrån att du delar folkbildningens/Studiefrämjandets värderingar.2021-04-06Tjänsten är ett vikariat på heltid på ca. 9 månader med möjlighet till förlängning och tillträde i mitten på juni. Målstyrd arbetstid med fast månadslön. Har du frågor är du välkommen att kontakta Mirjam Warne, HR-chef 08-545 707 19 eller mirjam.warne@studieframjandet.se Facklig kontaktperson för Unionen är Anna Lillkung 070 - 616 5720 (mailto:08-545%20707%2007) eller anna.lillkung@studieframjandet.se