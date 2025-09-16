Utvecklare .Net till Quest Consulting!
2025-09-16
Uppdragsbeskrivning.
Arbetet sker i agila team och omfattar både nyutveckling och förvaltning av systemlösningar inom fordonshantering. Som konsult blir du en del av ett leveransteam där huvudfokus ligger på systemutveckling, men du kan även bidra med andra uppgifter inom ramen för teamets ansvar. Uppdraget kan dessutom innebära arbete i projekt och initiativ utanför huvudområdet vid behov.
Ska-krav:
Du har minst fyra års aktuell erfarenhet av systemutveckling inom .Net framework (backend, frontend).
Du har minst fyra års erfarenhet av MS SQL.
Du har minst fyra års aktuell erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder.
Mervärdeskrav:
Du har minst 2 år aktuell arbetslivserfarenhet av MVC eller Blazor.
Du har minst 2 år aktuell arbetslivserfarenhet av RabbitMQ.
Du har minst 2 år aktuell arbetslivserfarenhet av Web API.
Du har minst 2 år aktuell arbetslivserfarenhet av nServiceBus.
Du har arbetslivserfarenhet av uppdrag inom offentlig verksamhet.
Du har Örebro som stationeringsort.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
