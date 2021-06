Utvecklare med intresse för kundnära arbete till Netadmin System - Quattro Bemanning & Rekrytering AB - Elektronikjobb i Linköping

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Linköping2021-06-302021-06-30Vår kund Netadmin Systems AB i Linköping söker nu en utvecklare med kunskap i .net som vill vara med på deras fortsatta expansionsresa i en roll som lösningsarkitekt.Netadmin Systems möjliggör och bidrar till positiva digitala upplevelser för internetanvändare världen över genom att tillhandahålla verksamhetskritiska mjukvarulösningar för fiberoperatörer. Som ett vertikalt mjukvaruföretag skapar Netadmin specifika lösningar för fiberoperatörer baserade på deras affärssystem Netadmin Nine som stödjer kunderna i resan att bygga, driva och monetärisera fibernätverk.Netadmin grundades 2004 och har sedan dess varit en viktig aktör på Fiber-to-the-home-marknaden i Norden, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien och betjänar fler än 75 kunder inklusive Telia, Telenor samt många stadsnät och andra lokala fiberoperatörer.Sedan 2015 ägs Netadmin av Volaris - en verksamhetsgrupp inom det Torontobaserade mjukvaruföretaget Constellation Software Inc. På kontoret i Mjärdevi/Linköping är de ett 30-tal anställda. Läs gärna mer på www.netadminsystems.com. Som lösningarkitekt kommer du arbeta mot etablerade och nya externa kunder. Tillsammans med kund kommer du diskutera potentiella uppdateringar och funktioner i mjukvaran. Detta kräver att du har en god förstående för IT-system och dess uppbyggnad. Rollen innebär arbete med offerter, sätta och säkerställa att tidsplaner hålls, koordinera interna och externa resurser m.m. Du driver kommersiella projekt från att de först diskuteras med kund till att de går live. Kunden arbetar i systemet Atlassian.För att lyckas inom denna roll ser vi att du har minst ett par års erfarenhet som utvecklare gärna med bakgrund inom IT samt förståelse för mjukvarusystem. Du besitter god kunskap i .net. Då mycket arbete sker i samråd med kunder ser vi att du är kommunikativ, relationsskapande och besitter en god förmåga att förstå kundens behov, vilket kräver att du är lösningsorienterad och strukturerad.God kommunikationsförmåga i svenska, engelska i tal och skrift. Meriterande är kunskaper i tyska språket.På Linköpingskontoret arbetar ca 23 personer varav du kommer ingå i en grupp om 4 projektledare. Placering Linköping, resor förekommer ca 3-5 dagar i månaden. Vi presenterar intressanta kandidater till kunden kontinuerligt, varför vi gärna ser att du skickar in ditt CV idag. Mer information om företaget ges vid ev. intervju.Q är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och medlem i branschorganisationen Almega Kompetensföretagen samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt ök TillsvidareanställningFast lön och möjlighet till bonusSista dag att ansöka är 2021-08-13Quattro Bemanning & Rekrytering AB5839719