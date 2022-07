Utvecklare med inriktning digitalisering till Stadsbyggnadsförva

Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen / Datajobb / Eskilstuna

2022-07-31



Prenumerera på nya jobb hos Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen

Inom Eskilstuna kommun och inom vår förvaltning, Stadsbyggnadsförvaltningen pågår många olika utvecklingsprojekt, med stöd av digitalisering. Under 2020 antog Eskilstuna kommun programmet för digital transformation och Stadsbyggnadsnämnden antog en plan för digitalisering 2021. Planens syfte är att beskriva hur arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering ska ske, och visa vilka enskilda digitaliseringsinitiativ som kommer att drivas under kommande år.Vi söker nu en kollega som blir ett viktigt stöd för våra verksamheter inom förvaltningen gällande utveckling, digitalisering, automatisering och som också håller i kontakterna och samverkan med kommunens IT verksamhet, olika nätverk, leverantörer och andra berörda samverkansparter. Det här är en helt ny befattning som vi har valt att titulera utvecklare med inriktning digitalisering, och det kommer att finnas möjlighet att utveckla innehåll och uppdrag tillsammans med våra verksamheter.Utvecklartjänsten är placerad på förvaltningsstaben som ger stöd och service till våra kärnverksamheter. Staben består av administratörer, ekonomichef, kommunikations- och utvecklingsstrateger. Som grupp besitter vi många olika kompetenser, både vad avser bredd och djup. Totalt är vi 12 medarbetare.För dig som har tänkt pendla har vi vårt kontor centralt i Eskilstuna, mycket nära både tåg- och busstation. Det finns också möjlighet till distansarbete del av arbetstiden enligt överenskommelse.2022-07-31Som utvecklare är du också vår förvaltnings objektsledare. Eskilstuna kommun arbetar utifrån Pm3 modellen där vårt arbetssätt att förvalta våra IT-stöd kallas för objektförvaltning. För att få full effekt av det digitala stödet som våra verksamheter behöver för att leverera tjänster är samarbete mellan våra verksamheter och IT-teknisk kompetens viktigt, vilket du som objektsledare ansvarar för.I rollen som utvecklare kommer du framför allt att:med fokus på stadsbyggnadsnämndens plan för digitalisering samordna, stötta och tillsammans med våra chefer styra förvaltningens utvecklingsarbete där digitalisering och automatisering ingår.utifrån våra behov beställa, revidera och följa upp digitaliseringsprojekt samt vara kravställare mot leverantörer.ansvara för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av plan för digitalisering med fokus kundnytta och effektiva processer.vara vår objektledare och samverka med objektledare på IT, övriga objektledare samt verksamhetsnära specialister utifrån vårt befintliga digitala stöd.ansvara för att objektplanen är aktuell utifrån verksamheternas behov och koordinera aktiviteter genom samverkan så att våra verksamheter har användbara, aktuella och relevanta IT-system.I rollen ingår att du håller dig uppdaterad genom omvärldsspaning, både internt inom kommunkoncernen och externt.Vi vill att du har:studerat på högskola/universitet under minst 3 år.erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, dvs arbetat fram nya processer och arbetssätt för att utveckla verksamhet, gärna inom digitaliseringsområdet.Det är en stor fördel om du har:erfarenhet av att arbeta som projektledare, gärna med komplexa uppdrag i en större organisation.erfarenhet av att jobba i en stödjande roll till chefer och kollegor, både vad gäller kunskap, service och återrapportering.Om du har erfarenhet av att bedriva verksamhetsutveckling kopplat till IT-stöd är det meriterande men inte ett krav.För den här tjänsten kommer personliga egenskaper och förmågor väga tungt. Du behöver vara kommunikativ och ha en pedagogisk förmåga. I uppdragen har du många kontaktytor med olika kunskapsområden. Här behöver du vara lyhörd, nyfiken och ha intresse för olika typer av verksamheter samt kunna tolka och översätta behov och önskemål. Rollen innebär också att se helheter för att kunna prioritera. Vi ser att du tycker om att omge dig med ett funktionellt och användbart nätverk och har lätt för att skapa goda relationer samt etablera nya. För att lyckas i rollen behöver du kunna ta egna initiativ, självständigt driva frågor och ta ansvar och också arbeta i grupp. Du trivs med att arbeta med fler parallella uppdrag och kan även stötta upp och ta sidouppdragVarmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTBifoga utbildningsbetyg från högskola/universitet med ansökan.Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i tillväxtarbetet. Förvaltningen planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön i Eskilstuna. Vi är totalt cirka 200 anställda.Vill du vara med och leda vägen?Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-08-21Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen6850327