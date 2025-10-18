Utvecklare Inbyggdasystem
2025-10-18
EC Konsult AB är ett konsultbolag med passion för teknik.
Vi har hängivna utvecklare av inbyggda system som ingår i olika team som gör produktutveckling. Vår erfarenhet av systemutveckling för tillverkningsindustri, processindustri och medicinteknik är omfattande.
Att bygga komplexa system som åstadkommer det de ska på ett säkert, effektivt, ekonomiskt och pålitligt sätt kräver ett stort mått av kunnande. Det har vi.
Ofta utvecklar vi system som ingen någonsin byggt förut, vilket kräver ett stort mått av kreativitet och finurlighet. Plus en omättlig nyfikenhet och vetgirighet.
Dessutom älskar vi trubbel. I varje projekt vi åtar oss ställs vi ofrånkomligen inför trubbel. Tekniska problem som vi inte alltid förutsett, men som ändå behöver lösas på smartast tänkbara sätt.
Den typen av trubbel innebär oemotståndliga professionella utmaningar för oss. Och möjligheter att lära oss ännu mer och bli ännu duktigare.
Företaget har sitt huvudsäte i Blekinge och verkar mest i södra Sverige. Våra kontor finns i Karlshamn och Lund. Vi vill expandera.
Vi söker nu civilingenjör inom mjukvaruutveckling för inbyggda system.
Du skall trivas med att utveckla produkter och system vilket innebär ansvar och utmaningar varje dag.
Nedan finns den profil vi söker.
Civilingenjör eller motsvarande, alternativ lång arbetslivserfahet inom området med fokus på utveckling
Minst 5 års erfarenhet av utveckling av inbyggda system
Du kan kommunicera såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska
Kompetens och erfarenhet inom något eller några av följande områden:
• Hårdvarunära mjukvaruutveckling
C/C++ i inbyggda system
FW
Linux (Gärna Embedded)
Agilt arbetssätt
Erfarenhet från olika processorer
Hårdvarukonstruktion i inbyggda system
Arbetat med utveckling som styrts av olika regelverk
Personliga egenskaper som är önskvärda
Kreativ,drivande och självgående med ett brinnande teknikintresse
Arbetsmässigt gäller analytisk förmåga, noggrannhet, uthållighet med förmåga att slutföra uppdrag enligt kundens önskemål
Som person är du positiv, kreativ, hjälpsam, kommunikativ och flexibel
Som konsult genomför man uppdragen hos kund eller på våra kontor. Känner Du att ovanstående beskrivning stämmer på Dig, så vill vi gärna träffa Dig för att se om du är nästa konsult i vårt Team. Vi behandlar ansökningarna löpande, därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan omgående.
Då vi är ett konsultbolag kommer att arbeta med olika uppdrag hos våra kunder.
Uppdragen genomförs ofta på plats hos kunden men även i våra egna kontor som ligger i Lund och Karlshamn. Du kommer att arbeta med olika faser i en produkts väg från idé till färdig produkt.
Vi arbetar med medicinsk utrustning, trädgårdsprodukter, Automotive, dörröppnare, trafikövervakning, värmesystem, säkerhet mm.
Vad du arbetar med beror på vilket behov våra kunder har och det som intresserar dig. Ofta varierar detta över tiden vilket även längden på uppdragen gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: tom.nilsson@ec.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ec Konsult AB
(org.nr 556550-5392), http://www.eckonsult.se
Scheelevägen 17 (visa karta
)
223 70 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tom Nilsson tom.nilsson@ec.se 0708237051 Jobbnummer
9563401