Utvecklare Backend till Industri-Matematik International AB - Experis AB - Datajobb i Hässleholm

Experis AB / Datajobb / Hässleholm2021-04-09Industri-Matematik International AB (IMI) är väletablerat, framgångsrikt och ett företag i en spännande tillväxt som just nu söker en utvecklare inom .NET som vill vara med och bidra till företagets framgångar.Vårt Warehouse Management System (WMS) är designat att stödja komplexa lagerflöden och processer och inkluderar realtidskommunikation och övervakning. Systemet stödjer interaktion via mobila enheter och kan integreras till automations-, transport- och affärssystem. Lösningsarkitekturen inkluderar ett flertal olika teknologier med bland annat en kärna i form av en .NET applikationsserver kopplad till en Oracle databas. Affärslogiken är byggd i PL/SQL och användargränssnittet (Smart Client) är byggt i .NET.Vad går jobbet ut på?I rollen som utvecklare ansvarar du för att utveckla affärslogik i WMS-produktens kärna och medverkar i analys och design. I arbetsuppgifterna ingår både underhåll av WMS-systemet och utveckling av ny funktionalitet. Man ingår i ett R&D-team och här samarbetar du med lösningsarkitekter, utvecklare, QA-ansvarig och testare.Här kommer du få möjlighet att bland annat arbeta med:* Implementering av ny funktionalitet i WMS-produktens kärna (PL/SQL)* underhåll av WMS-produkten (felsökning, buggrättning)* Analys och design av nya funktioner* Utveckla WMS-produktens datamodell* Förbättring av kodstandard och kodstruktur* Support och stöd till vår konsultavdelningÄr du rätt för tjänsten?Det här jobbet passar dig som vill ha en nyckelroll i ett bolag i stark tillväxtfas. Förmodligen drivs du av möjligheten att utvecklas, att få lära dig nya saker och att få arbeta i ett starkt team. Du lockas av att forma produkten och bygga grundstenarna genom funktionell utveckling.Du har god erfarenhet av systemutveckling av affärslogik, arbete med Oracle-databaser och PL/SQL-utveckling, agila utvecklingsmetoder och versionshantering samt en utbildning inom mjukvaruutveckling.Viktigt är att du är en person som vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss på IMI. Det är meriterande med kunskaper inom Business Intelligence och erfarenheter inom lager- och logistik. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska.Vad kan IMI erbjuda digPå IMI är vi övertygade om att din trivselnivå på jobbet är direkt avgörande för hur du presterar. Därför görs stora investeringar i både personal och produkt. Vi är måna om att du har balans mellan arbete och fritid och känner att du kan utvecklas på jobbet.I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells & Experis, del av Manpowergroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Christopher Weeks, 0727 - 28 54 30, christopher.weeks@jeffersonwells.se Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående.Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-09Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-21Experis AB5683308