Axis Communications AB / Elektronikjobb / Lund2021-04-08Har du koll på hur Internet är uppbyggt? Älskar du möjligheterna som öppna nätverksbaserade API:er ger?Nu har du möjligheten att tillhöra ett dedikerat och samarbetsorienterat team i en roll där du har möjlighet att på riktigt påverka och driva utvecklingen för hur Axis kameror implementerar öppna API:er.Ditt framtida teamPå Axis finns det ett ledord som är "Always Open". Det genomsyrar mycket av kulturen på företaget men det når även hela vägen till våra produkter. Teknologier som är tillämpliga i domänen kring nätverksbaserade API:er och integration mot kringliggande system är i ständig rörelse och Axis strävar efter att vara fortsatt ledande inom området.Du kommer att ingå i ett expanderande team som har ett övergripande ansvar för Axis applikationsplattform och de verktyg och teknologier som ingår där.Specifikt så kommer du vara en del av teamet som ansvarar för VAPIX. Det är Axis egna öppna API som erbjuder utvecklare och system-integratörer möjlighet att koppla ihop Axis produkter med kringliggande system.I vårt dagliga arbete samarbetar vi med stora delar av R&D inom Axis för att säkra teknisk utveckling och support i våra produkter.RollenSom utvecklare i detta team har du en viktig roll där du är med och utvecklar och förbättrar vårt nätverksbaserade API och den arkitektur som det är byggt kring.Teamet ansvarar för den första punkten i våra produkter för alla externa API anrop. Driftsäkerhet genomsyrar alla beslut som vi tar.Du kommer att jobba med nyutveckling men även med underhåll av den befintliga kodbasen. Det är C som gäller som programmeringsspråk. Vi jobbar både med RESTful API:er och API:er som är orienterade kring web services.Du ges tid att uppdatera dina kunskaper samt använda ny teknologi. Till din hjälp har du flera kompetenta medarbetare som välkomnar din kompetens samt delar med sig av sin egen.Vem är du?Vi tror du är naturligt nyfiken på nya teknologier inom mjukvaruutveckling och har en god kommunikativ förmåga där svåra frågor blir till lätta svar. Du brinner för teknik och människor och du tycker lika mycket om att få andra att bli framgångsrika som att lyckas själv.Du älskar:Internet och "the programmable web" och hur det är uppbyggtAtt designa nätverksbaserade API:erC-programmering i begränsade miljöerDu kan (kanske inte allt):Hur HTTP stacken är uppbyggd och implementeradRESTful API designmönster och GraphQLBygga tillägg till olika web-servers, framförallt ApacheLinuxTillvägagångssätt för Authentication och Authorization över HTTPPython, shellscript och YoctoDu har:En ingenjörsexamen eller motsvarandeGoda kommunikativa förmågor, i skrift och talDu vill:Delta, bidra till och vara med och påverka utformandet av Axis applikationsutvecklingsplattformVad kan Axis erbjuda dig?Axis präglas av en öppen och hjälpsam kultur där innovationen främjas av snabbrörlighet och korta beslutsvägar. Utvecklingsmöjligheterna är stora och vi står för ett socialt och öppet arbetssätt med mycket interaktion.Vi tror på självgående team, balans i livet och att ha kul tillsammans. Vi vill att du ska trivas hos oss.Därför erbjuder vi bra förmåner som flexibla arbetstider, morgonfika varje dag, fredagsfika, bonus, friskvårdsbidrag, försäkringar och givetvis din alldeles egna Axis-cykel - bara för att nämna några.Redo att agera?Eller vill du veta mer om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christian Nord på +46 705 12 09 70. Sök mig gärna på LinkedIn för att ta kontakt innan du ringer.Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-08Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-06Axis Communications AB5680150