utvecklare - Backend (Java/.NET C#) eller Frontend (Angular/React)
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Befattning:
utvecklare - Backend (Java/.NET C#) eller Frontend (Angular/React)
Jobbsammanfattning:
Som utvecklar på RedRiver får du möjlighet att arbeta med spännande och utmanande projekt för våra kunder. Vi är öppna för både front-end och back-end utvecklare som är skickliga inom sina respektive områden.Som en medlem av vårt team kommer du att samarbeta med andra skickliga utvecklarlare och bidra till ett framgångsrikt genomförande av kundprojekt.
Huvudansvar:
Samarbeta med kunder och interna team för att samla in projektkrav och föreslå optimala tekniska lösningar.
För frontendutvecklare: Skapa responsiva och engagerande användargränssnitt genom frontendutveckling med Angular eller React.
För backend-utvecklare: Designa och utveckla robusta backend-system med Java eller .NET C# för att möta klienternas behov av prestanda, säkerhet och skalbarhet.
Implementera bästa praxis för kodkvalitet, testning och dokumentation för att säkerställa högkvalitativa leveranser.
Håll dig uppdaterad med branschtrender och framsteg för att kontinuerligt förbättra din kompetens och bidra till företagets tillväxt.
Delta aktivt i SCRUM-möten och ge värdefulla insikter för att driva projektframt.
Kvalifikationer och färdigheter:
Kandidatexamen i datavetenskap, mjukvaruteknik eller ett relaterat område som visar dina kunskaper inom mjukvaruutveckling.
För frontendutvecklare: Beprövad erfarenhet av frontendutveckling med Angular eller React.
För backend-utvecklare: Beprövad erfarenhet av backend-utveckling med Java eller .NET C#.
Fördjupad förståelse för mjukvaruutvecklingsprinciper, designmönster och bästa praxis.
Kännedom om SCRUM eller liknande agila utvecklingsmetoder.
Stark problemlösningsförmåga och ett detaljorienterat förhållningssätt till utvecklingsuppgifter.
Effektiv kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i ett team.
Flytande både i tal och skrift i engelska eller svenska.
Företaget:
RedRiver Consulting and Software AB, är ett ledande konsult- och produktföretag specialiserat på system- och webbutveckling. Med en meritlista av att leverera skräddarsydda IT-lösningar och ge löpande support till några av Sveriges största företag och offentliga myndigheter, är vi stolta över vårt engagemang för spetskompetens och innovation. Vår expertis ligger i Angular 2-11 och React för frontend-utveckling och .NET Core och C# för backend-lösningar.
