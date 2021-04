Utvecklande säljroll i Stockholm! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-15Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.2021-04-15Är ett bolag med över 20 års erfarenhet inom mediabranschen. De har bred kunskap inom digital och tryckt media. De arbetar med att skapa kreativa och nischade temabilagor med högt läsarvärde som når via kanaler ifrån Sveriges största mediehus, bl.a Aftonbladet.Vem är du?Vi tror att du har en god insikt i försäljningsprocessens alla steg och har en utpräglad förmåga att bygga starka relationer.Du har erfarenhet av uppsökande försäljning. Om du har sysslat med annonsförsäljning innan är det ett plus men inget krav. För att lyckas krävs att du är energisk, målinriktad och har ett självständigt driv.Du har förmåga att skapa förtroende och är en god kommunikatör.Din säljstil präglas av en nyfikenhet och ett genuint intresse för kunders affärer.Din erfarenhetDu ska helst ha erfarenhet från innesälj och suttit med det några månader med ett bra track record att visa upp. Du ska vara social, driven och utåtriktad samt gärna med en entreprenöriell personlighet för att passa in i företaget.Om rollenSom Account Manager hos vår kund är du ansvarig för att både utveckla och maximera försäljningen av de olika tjänsterna som finns i portföljen.Arbetet består av en kontinuerlig kontakt med våra kunder i syfte att utveckla våra affärer med ett flertal av våra befintliga annonsörer, men även prospektera och söka upp nya.Den dagliga kontakten sker via mejl och telefon, och vidare till kundbesök!Då vi jobbar med kreativa och nischade annonslösningar blir det viktigt att du har förmågan och viljan, att tänka annorlunda och se möjligheter i nya paketeringar.Din arbetsuppgift är att hjälpa våra kunder med hitta utrymmen där de syns bäst på hos oss för att exponera sitt budskap & sina produkter för att öka sin försäljning.Du kommer att driva egen försäljning med ansvar att uppnå satt budget.Du ska strukturerat identifiera och bearbeta nya och befintliga kunder ochproaktivt jobba med kundvård/uppföljning för att bygga en portfölj av återkommande kunder.Du ska aktivt komma med förslag och förbättringar som bidrar till att öka både din egna och företagets försäljning.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-29Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5692575