Utryckningschaufför till Cyntus AB
2025-08-22
Cyntus AB är moderbolag i en koncern med flera bolag verksamma inom olika områden. Vi är åkare åt Best Transport AB, ett av landets största transportföretag. I samarbetet har vi en utryckningsbil för Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) samt en budbil.
Vi söker nu en utryckningschaufför för heltidsanställning.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som utryckningschaufför ansvarar du för att framföra vårt fordon yrkesmässigt vid akuta uppdrag.
Arbetet är varierande och kräver flexibilitet, då tjänsten innefattar schemalagda pass på olika tider under dygnet - dag, kväll, natt och helg.
Du kommer genomföra både körningar i Stockholmsområdet och uppdrag i övriga landet.
Kvalifikationer - krav för tjänsten
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av budbilskörning
Godkänd utryckningsutbildning hos Best Transport
ADR-utbildning (transport av farligt gods)
B-körkort och vana att framföra större skåpbilar i stadstrafik
Mycket god lokalkännedom i Stockholm
Flytande svenska i tal och skrift
Stresstålig och med gott uppförande
Samtliga utbildningar är obligatoriska och förutsättning för tjänsten. Fortlöpande utbildningar kan tillkomma under anställningens gång.
Kontrollmoment
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra:
Utdrag ur belastningsregistret
Körkortskontroller
Kreditupplysning
Bakgrundskontroll
Anställningsvillkor
Heltid
Provanställning i 6 månader tillämpas
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Ansökan sker endast via e-post och ska innehålla:
Personligt brev och CV
Foto
Kön, ålder och bostadsort
Minst två referenser från relevanta tidigare arbeten
Uppfyller du inte samtliga delar ovan kommer din ansökan att annulleras och ej behandlas.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
cyntus_anstallning@hotmail.com
"Utryckningschaufför Cyntus AB".
Detta är ett heltidsjobb.
556563-1875
För detta jobb krävs körkort.
Cyntus AB Kontakt
HR-Chef
Åsa Hoffman 08-6111714
9470397