Utrullningstekniker till Axfood IT

Är du driven, ansvarstagande och har ett IT-intresse? Hos Axfood IT får du chansen att lära dig mer om IT-projekt och utvecklas i en roll som utrullningstekniker på ett av Nordens största bolag inom dagligvaruhandeln.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i minst 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Axfood IT. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget.Om företaget
Axfood är en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln med butiker som Hemköp och Willys. IT-organisationen består i dagsläget av 300 anställda fördelade på utveckling och leverans. Axfood är ett bolag som ligger långt fram i tekniken. De utmanar ständigt för att ligga i framkant gällande digitalisering och för att ha marknadens nöjdaste kunder.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du tillsammans med dina kollegor för utrullning och uppdatering av Axfoods IT-miljö i butikerna. Under den första perioden av uppdraget arbetar teamet med byte av fysiska servrar i butik, där ditt ansvar är att följa upp arbetet och säkerställa att systemen startar och fungerar som planerat.
Du arbetar mot butiker runt om i hela landet och har i det dagliga arbetet mycket kontakt med både tekniker på plats och butikspersonal. I samband med serverbytena behöver du informera butikerna om vad som sker, guida dem genom processen och följa upp eventuella frågor eller avvikelser. Rollen innebär mycket kontakt via telefon och digitala kanaler, vilket gör det viktigt att du är kommunikativ och bekväm med många kontaktytor.
Efter den inledande perioden övergår arbetet till uppdatering av system i butiksmiljön. Arbetstiderna är i grunden kontorstid, men under vissa perioder kan tidiga morgnar förekomma för att säkerställa att butikernas verksamhet kan starta enligt plan. Vidare utgår du fem dagar i veckan från Axfoods kontor vid Torsplan.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning, meriterande med IT-utbildning.
Ett intresse för IT.
Erfarenhet av en serviceinriktad roll.
Erfarenhet av att jobba i matbutik är meriterande.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och noggrann person som kan prioritera. Du är ansvarstagande och för dig är det naturligt att kunna driva på ditt eget arbete. Vidare är du prestigelös, positiv och öppen för att ta dig an nya och varierade arbetsuppgifter. I rollen ger du support både genom telefon och mejl varav du som person känner dig trygg med att ta kontakt och kommunicera med nya människor. Därtill bör du trivas med att arbeta i grupp samt att lösa problem, både självständigt såväl som i grupp.
Övrig information
Start: januari 2026 Plats: Torsplan, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
