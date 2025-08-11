Utredningssekreterare
2025-08-11
Östra Göinge kommun med drygt 14 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar! Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vi söker en driven utredningssekreterare inom Hälsa och Omsorgs verksamhetsområde!
Brinner du för kvalitetsarbete, analys och utveckling inom Äldreomsorg, LSS och hälso- och sjukvård? Är du analytisk, strukturerad och metodisk med en förmåga att driva utredningar och samordna förändringsprocesser? Då kan du vara den vi söker!
Som utredningssekreterare hos oss får du arbeta med kvalificerade utredningsuppdrag inom äldreomsorg och hälso-och sjukvård. Du blir en nyckelperson vid förändringsprocesser och projektledning samt ansvarar för att ta fram funktionsprogram och förfrågningsunderlag enligt LOV och LOU. Dessutom hanterar du frågor som rör informationssäkerhet/NIS2 och GDPR.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning, socialt arbete eller hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har juridisk kompetens inom socialrätt, hälso- och sjukvårdsrätt och avtalsrätt
Du har en stark analytisk förmåga och erfarenhet av att samla in, bearbeta och analysera information och erfarenhet av att driva utredningar och samordna projekt tillsammans med olika aktörer. Vidare har du kunskap om offentlig verksamhet och kommunal vård och omsorg.
Arbetsuppgifterna kräver hög grad av självständighet, initiativförmåga, effektivitet och noggrannhet är viktigt. För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, strukturerad och metodisk. Du har en god förmåga att samarbeta och är kreativ.
Som utredningssekreterare måste du kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt och utföra dina uppgifter med hög kvalitet. Du gillar att arbeta strukturerat och finner glädje i ordning och reda. Du har en god förmåga att sammanställa komplex information i tydliga rapporter och presentationer
För tjänsten krävs B-körkort, då resor i tjänsten kan förekomma.
Du har en god kommunikativ förmåga, såväl i tal som skrift.
Du har en god datorvana med goda kunskaper i Office-paketet samt goda kunskaper i att använda analysverktyg.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till utveckling och kvalitet inom vår verksamhet? Ansök redan idag!
ÖVRIGT
Intervjuer planeras till 4 september samt 11september.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1369128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Avdelningschef Förebyggande och resurs
Anneli Flink 044-775 60 74 Jobbnummer
9452022