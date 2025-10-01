Utredningssekreterare - Delegationen för migrationsstudier - Delmi
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Delegationen för migrationsstudier (JU 2013:17)
Är du intresserad av akademisk forskning och politikutveckling? Vill du bidra med underlag till den framtida migrations- och integrationspolitikens utformning? Vi kan erbjuda dig ett kvalificerat analysarbete med både projektansvar och samverkan med många olika nationella och internationella aktörer.
Arbetsuppgifter
Arbetet på Delmis kansli bedrivs primärt genom att externa forskare får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier på migrations- och integrationsområdet, som efter en vetenskaplig process publiceras i rapportform. En del av Delmis studier genomförs i egen regi, där medarbetare på Delmis kansli är författare. Rapporterna presenteras ofta vid offentliga seminarier, podcast-avsnitt eller rundabordssamtal.
Vi söker nu en disputerad utredningssekreterare som ska arbeta med att initiera studier, följa skrivprocessen, arrangera interna och externa seminarier samt andra sammankomster. Det kan också bli aktuellt att bidra som författare. Som utredningssekreterare på kansliet har du ett stort ansvar för granskningsarbetet både när det gäller vetenskapligheten och textens tillgänglighet utanför akademin. I rollen ingår även att ta fram nödvändiga underlag och material för kommittén och dess ledamöter, bevaka flera forskningsområden och bygga nätverk med både forskare, beslutsfattare och organisationer.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Du är disputerad forskare med flerårig erfarenhet av forskning eller kvalificerat utredningsarbete på migrationsområdet. Du har erfarenhet av att leda och administrera projekt. Arbetsuppgifterna kräver att du är flytande i svenska och har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. Vidare bör du ha erfarenhet av att samverka med många olika aktörer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet - särskilt kommittéväsendet - annan myndighet eller från en organisation av relevans för migrations- och integrationsområdet, alternativt från motsvarande arbete i en internationell kontext.
Som person ska du vara initiativrik, resultatinriktad, noggrann samt ha god kommunikativ förmåga. Uppgifterna och arbetssättet ställer krav på förmåga och intresse av att självständigt driva och planera ditt arbete, kunna anpassa dig till ändrade omständigheter, samt att arbeta tillsammans med en liten grupp av kollegor. I rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillträde så snart som möjligt. Villkor enligt kollektivavtal för sakkunniga inom Regeringskansliet. Omfattningen är heltid.
Tidsbegränsad anställning till och med den 31 december 2026. Det kan finnas möjlighet till fortsatt anställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om den utlysta tjänsten, kontakta kanslichef Agneta Carlberger Kundoori, agneta.carlberger.kundoori@regeringskansliet.se
. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Catharina de Grad, ST och Klara Hedlund, Saco. De båda nås via växeln på 08 405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 oktober 2025.
Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9534811