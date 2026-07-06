Utredningsingenjör till projektering och utredning
Örnsköldsviks kommun / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2026-07-06
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Trafik- och parkavdelningens verksamhetsområde omfattar gator, vägar, broar, kajer, trafik, parkering, parker, kommunens skogar, kollektivtrafik, skolskjuts samt upplåtelse och tillståndsgivning. Projektering- och utredningsenheten arbetar som en stödfunktion till övriga enheter inom avdelningen och till andra avdelningar och enheter inom kommunen.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
En del av arbetet kommer att vara administration av avdelningens pågående projekt. Enheten är en remissinstans i bland annat bygglovs-och planarbete där du deltar som Trafik-och parkavdelningens handläggare och referensperson. Som utredningsingenjör arbetar du med utredningar inom Trafik- och parkavdelningens verksamhetsområden. Du kommer att vid behov vara ett stöd till den egna organisationen i deras frågor.
I din roll som utredningsingenjör kommer du att ha kontakt med kollegor inom och från andra avdelningar, allmänhet och myndigheter.
Vi erbjuder flexibel och stimulerande arbetsmiljö i fina lokaler, samt goda möjligheter till fortbildning. Trafik- och parkavdelning prioriterar arbetsmiljö och hälsa på vår arbetsplats. Vi erbjuder möjlighet till motionstimme och friskvårdsbidrag till våra medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning eller kunskap och erfarenhet som vi bedömer som tillräcklig.
Erfarenhet av utredningsarbete, gärna kopplat till bygglovsremisser, planprocesser eller tekniska analyser är meriterande.
God kunskap om plan- och bygglagen (PBL) och förståelse för detaljplanearbete är meriterande.
Erfarenhet av projektadministration, exempelvis planering, uppföljning och dokumentation är meriterande.
Körkort, behörighet B krävs för tjänsten.
Är strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Som person ser vi att du är engagerad i samhällsbyggnadsfrågor, du är ansvarsfull och strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att prioritera bland tilldelade arbetsuppgifter. Du tycker om att driva dina frågor i dialog med andra och har lätt för att samarbeta både internt, externt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, erfarenheter och intresse för tjänstens arbetsområden.
Vi arbetar med kommunens värdeord som är; Medborgaren först, helhetssyn, handlingskraft och tolerans.
Välkommen in med din ansökan! Glöm inte att bifoga CV och personligt brev.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Jobbnummer
9992900