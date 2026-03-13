Utredningsassistent dödsbohandläggning och förmedling egna medel
2026-03-13
Försörjningsstödsenheten är en arbetsplats som består av socialsekreterare, utredningsassistenter, administratörer, 1:e socialsekreterare, och enhetschef.
Vi värnar om vår goda arbetsmiljö. Rimlig arbetsbelastning och goda relationer i arbetsgruppen är viktigt för oss. Vi är en stabil arbetsgrupp, där flertalet har mångårig erfarenhet av socialt arbete, utredningsarbete och administrativt arbete.Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår handläggning med utredningsarbete, myndighetsutövning och administrativt arbete:
- Ta emot och handlägga frågor om dödsboanmälan.
- Utreda om det finns tillgångar i dödsboet.
- Utreda ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.
- Ansvara för provisorisk förvaltning av dödsboets tillgångar och gravsättning om dödsbodelägare saknas.
- Handlägga och förmedla egna medel.
- Vissa andra administrativa uppdrag; bland annat att vara backup för olika administrativa uppgifter inom Individ och familjeomsorgen som till exempel arbete i vår reception.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildning för rollen; administrativ och/eller beteendevetenskaplig.
- God digital kompetens och vana att arbeta i olika administrativa system.
- God förståelse för juridiska och ekonomiska aspekter att omsättas vid handläggning av förmedling och dödsbo.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig väl och nyanserat i tal och skrift.
- B-körkort.
Det är viktigt att du har ett tydligt brukarfokus samt förmåga att skapa goda möten med våra brukare. Egenskaper och förmågor som är betydelsefulla för arbetet är ansvarstagande, kvalitetsmedvetenhet, självständighet, flexibilitet, tydlighet och empati. Tjänsten kräver att du har en mycket god förmåga att prioritera samt att samarbeta internt och externt.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Det meriterande om du har erfarenhet av:
- Dödsbohandläggning eller liknande verksamhet.
- Erfarenhet av myndighetsutövning och är trygg i att fatta självständiga beslut. Anställningsvillkor
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamhet får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.
. Ersättning
