Utredare-Vetenskaplig projektledare
Socialstyrelsen / Samhällsvetarjobb / Stockholm Visa alla samhällsvetarjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Har du forskarbakgrund och vill bidra till en kunskapsbaserad vård och omsorg? Vill du jobba med projekt inom nationella riktlinjer? Nu har du möjlighet att söka rollen som vetenskaplig projektledare hos oss!Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Rollen som vetenskaplig projektledare innebär främst att sammanställa kunskapsunderlag för nationella riktlinjer. Du jobbar tillsammans med en huvudprojektledare, och ansvarar för arbetet med de kunskapsunderlag som ska ligga till grund för rekommendationerna inom ett eller flera sjukdomsområden. Kunskapsunderlagen tar vi fram enligt en fastställd process där vi metodiskt granskar och sammanställer relevant vetenskaplig evidens alternativt systematiskt samlar in beprövad erfarenhet. Rollen kan växla mellan att själv ta fram underlag samt att utbilda och leda andra som arbetar med kunskapsunderlagen. Vi arbetar i team med såväl kollegor som externa experter och tillsammans driver vi projekten framåt. Teamet planerar arbetet tillsammans och alla bidrar till att arbetet genomförs i tid och med rätt kvalitet.
Även om ditt huvudsakliga ansvar är kunskapsunderlag, kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella. Du förväntas delta i metod- och utvecklingsarbete inom ramen för uppdraget med nationella riktlinjer.
Enheten arbetar med kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Vi är en driven och samarbetsinriktad enhet med god sammanhållning, där vi hjälps åt inom och mellan teamen och utvecklas tillsammans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga då du arbetar nära dina kollegor på enheten, med andra enheter inom Socialstyrelsen, olika externa experter och organisationer. Det är av vikt att du är analytisk och att du jobbar strukturerat och noggrant. Du har lätt för att skapa nya relationer och trivs när du får vara del av ett team där du är prestigelös och har god samarbetsförmåga. Samtidigt behöver du kunna ta stort eget ansvar och leda dig själv. Vidare förutsätter vi att du är mål- och resultatorienterad och är van att hålla givna tidsramar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
disputerat inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst
arbetslivserfarenhet av att granska, analysera och sammanställa vetenskapliga underlag utifrån studier
arbetslivserfarenhet av att arbeta i projekt
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
mycket god förmåga att ta till dig vetenskapligt material på engelska
mycket goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att bedöma eller genomföra systematiska översikter eller metaanalyser
erfarenhet av att värdera olika typer av studiedesign
erfarenhet av evidensgraderingsverktyget GRADE
erfarenhet av utredningsarbete inom statlig myndighet, utöver universitetserfarenheten
erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvården eller socialtjänst
Bra att veta
Anställningarna är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Under våren 2027 flyttar vi till nya lokaler i Solna Strand. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på Avdelningen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och tandvård och på Enheten för nationella riktlinjer 2.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. Som en del i urvalsprocessen kommer även arbetsprov att tillämpas.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Sissel Kulstadvik, mailto:sissel.kulstadvik@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Anna Sevenheim, mailto:anna.sevenheim@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-05-03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
Rålambsvägen 3, (visa karta
)
112 59 STOCKHOLM Kontakt
Anna Sevenheim anna.sevenheim@socialstyrelsen.se Jobbnummer
9845931