Utredare till socialförvaltningen
Österåkers Kommun / Behandlingsassistentjobb / Österåker Visa alla behandlingsassistentjobb i Österåker
2026-06-04
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Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder.
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst i en kommun där engagemang, kvalitet och nytänkande står i fokus?
På socialförvaltningen i Österåkers kommun får du en nyckelroll i arbetet med att skapa hållbara lösningar för kommunens invånare. Hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent organisation där samarbete, utveckling och ansvarstagande är en naturlig del av vardagen. Vi arbetar nära verksamheterna och den politiska ledningen för att omsätta idéer, beslut och lagkrav till konkreta förbättringar som gör verklig skillnad.
Ditt nya jobb
Vi söker en kvalificerad medarbetare som vill arbeta i en bred och varierad roll med fokus på utredning, samordning och projektledning inom socialförvaltningen.
I rollen kommer du att leda och driva uppdrag som socialförvaltningen får från den politiska ledningen samt från andra avdelningar och funktioner inom tjänsteorganisationen. Uppdragen kan vara både strategiska och verksamhetsnära och kräver förmåga att snabbt sätta sig in i nya frågor, analysera komplexa sammanhang och omsätta idéer och beslut till konkreta arbetssätt och utvecklingsinsatser.
Arbetet omfattar främst äldreomsorgens område men kan även innefatta andra delar av socialtjänstens verksamhet. Rollen passar dig som trivs med variation, tycker om att ta dig an nya områden och har lätt för att skapa struktur och framdrift i olika typer av uppdrag.
En viktig del av tjänsten är ett övergripande ansvar för att initiera, driva och utveckla socialförvaltningens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Uppdraget omfattar bland annat kontinuitetsplanering, samordning och utveckling av förvaltningens samlade beredskapsförmåga. I rollen ingår även att driva och stödja arbetet med den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap utifrån kommande lagstiftning inom området som träder i kraft 2027. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt verksamhetschef för hälso- och sjukvård.
Jag som rekryterar heter Tove Nyström Eriksson och är utvecklingschef på socialförvaltningen. Jag leder enheten Utveckling och kvalitet, där vi arbetar med verksamhetsutveckling, kvalitet, hälso- och sjukvårdsfrågor samt strategiskt stöd till förvaltningen. I teamet finns sakkunniga, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och webbredaktör. Som utredare blir du en viktig del av vår enhet och vårt gemensamma arbete med att utveckla och stärka socialförvaltningens verksamheter. Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska, socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för uppdraget.
Du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete samt av att leda grupper, projekt och utvecklingsprocesser.
För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk, strukturerad och ha god förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden och komplexa frågeställningar. Du trivs i en självständig roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa samverkan och driva arbete framåt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och förståelse för de processer och förutsättningar som präglar offentlig verksamhet.
Anställningens omfattning
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 52 000-60 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens. I vissa fall kan mer seniora kandidater erbjudas högre lön inom rollens totala spann.https://www.osteraker.se/4.44fe6fa019e40e754cd3c2a.html
Det är vårt kollektivavtal som reglerar villkoren för anställningen såsom lön, arbetstid, ersättningar och övriga förmåner inom sektorn.
Anställningsform
TillvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
17 juni 2026
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Gå gärna in och läs mer på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker.4.71681f6a17d7773cad81958.html
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker/kommunensomarbetsgivare/fackligaorganisationer.4.71681f6a17d7773cad81c97.html.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers Kommun
(org.nr 212000-2890), https://www.osteraker.se/
184 31 ÖSTERÅKERS KOMMUN Arbetsplats
Österåkers kommun Kontakt
Utvecklingschef
Tove Nyström Eriksson tove.nystromeriksson@osteraker.se +46854081235 Jobbnummer
9948900