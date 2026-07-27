Utredare till social omsorgs stab, projektanställning
Täby Kommun / Administratörsjobb / Täby Visa alla administratörsjobb i Täby
2026-07-27
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Om jobbet
Tjänsten som utredare är placerad på staben inom verksamhetsområde social omsorg. Verksamhetsområdet leds av en socialchef och består av fyra avdelningar (äldreomsorg egen regi, funktionsnedsättning egen regi, beställaravdelning för funktionsnedsättning och äldreomsorg, och individ- och familjeomsorg) och en stab. Verksamhetsområdet utgör tjänstemannaorganisationen som arbetar för socialnämnden och äldrenämnden i Täby kommun.
På staben finns fyra utredare och en stabschef. Utöver utredare kan det också finnas samordnande eller projektorienterade funktioner av permanent eller tillfällig karaktär.
Staben har en central roll i social omsorgs verksamhetsplanering, beredning av ärenden inför politisk behandling och samordning av verksamhetsrelaterade frågor.
Staben söker nu en projektanställd utredare för att komplettera utredar- och samordnarresuser som en följd av arbetet med utveckling i enlighet med förändringar i socialtjänstlagen. Rollen kommer att arbeta med uppgifter direkt kopplade till implementering av nya socialtjänstlagen, ordinarie utredningar, och samordning av övergripande frågor. Exempel på arbetsuppgifter i rollen är att:
Leda, planera och samordna utredningar och andra uppdrag
Skriva fram ärenden till nämnd
Ta fram faktaunderlag, sammanställa presentationer och svar på inkomna frågor
Delta i att förbereda för förändringar exempelvis som följd av ny lagstiftning
Bistå avdelningarna i utvecklingsarbete
Arbetet som utredare utförs i nära samarbete med utvecklingsledare, chefer och andra medarbetare inom avdelningarna samt med medarbetare på kommunledningskontoret och andra verksamhetsområden.
Täby kommun erbjuder
Att vara utredare i Täby kommun innebär ett mångsidigt jobb som växlar över tid. Staben är en arbetsplats som har nära till kollegor. Stabschefen erbjuder ett ledarskap där samarbete och ett stödjande förhållningssätt är centrala.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Relevant akademisk utbildning, gärna inom socialtjänst eller samhällsvetenskap
Minst tre års arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten eller annan välfärdsverksamhet som bedöms likvärdig
Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift
För att trivas i rollen som utredare behöver du vara bra på att kommunicera och arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Arbetet ställer höga krav på förmåga att uttrycka sig i skrift och i tal, samt på att vara bekväm med att leda både möten och grupper inom ramen för olika typer av uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2026.
Tjänsten är en projektanställning som löper till och med 31 december 2028
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen - I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter - När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 80 TÄBY KOMMUN Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Facklig ombud Vision
Charlotte Berken charlotte.berken@taby.se +46855559431 Jobbnummer
10012038