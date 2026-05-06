Utredare till skade-och dödsfallsverksamheten
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Socialstyrelsen har i uppdrag att utreda vissa ärenden bland annat när ett barn har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld eller när en vuxen person har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en närstående eller tidigare närstående. Arbetet syftar bland annat till att identifiera brister i samhällets skyddsnät som exempelvis rättsväsendet, hälso- och sjukvården, skola eller socialtjänsten.
Uppdraget att genomföra dessa utredningar ligger på avdelningen för socialstjänst på systemnivå. Avdelning tar bland annat fram och förvaltar kunskapsstöd och rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap och gällande reglering för socialtjänst. I avdelningens uppdrag ligger också att föra ut och implementera kunskap i kommuner och regioner. Avdelningen har sju enheter med olika inriktningar. Skade- och dödsfallsutredningarna ligger på enheten för kunskap om stöd till vuxna. Utöver skade- och dödsfallsutredningarna har enheten uppdrag inom områdena hemlöshet, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende,våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi arbetar på regeringens uppdrag eller utifrån vår instruktion. Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Nu söker vi två tillsvidareanställda utredare till enhetens arbete med skade- och dödsfallsutredningar. Arbetet syftar bland annat till att identifiera brister i hela samhällets skyddsnät för att bättre förebygga att barn far illa och vuxna utsätts för våld. Vartannat år lämnas en skriftlig rapport till regeringen, där resultaten av utredningarna redovisas. Verksamheten består idag av sex utredare och en administratör. Vi söker nu ytterligare utredare till verksamheten. Utredningsarbetet görs primärt genom händelseanalys av enskilda ärenden, men analyser görs också på aggregerad nivå. Som utredare kommer du att ansvara för utredningar av enskilda ärenden, möten med experter samt analys på aggregerad nivå och sammanställning och spridning av resultaten. Inom ramen för arbetet ingår också metodutveckling. Arbetet kan även innebära att medverka i att ta fram underlag och bistå i andra uppdrag med expertkompetens. Området våld i nära relationer ingår bland annat i ett flertal regeringsuppdrag. Enhetens medarbetare involveras även som nyckelpersoner i andra avdelningars uppdrag.
Vi söker dig som
vill jobba med skade- och dödsfallsutredningar
kan arbeta självständigt som utredare men också samtidigt arbeta i team med andra kollegor med olika kompetenser
kan arbeta mot uppsatta mål och lämna skriftliga underlag på en bestämd tidpunkt.
Om dig
För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad, självgående och resultatinriktad och kunna arbeta under givna tidsramar, periodvis under press. Du är mycket bra på att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
akademisk examen som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
goda kunskaper om, och erfarenhet av, rättsväsendets arbete mot våld i nära relation, alternativt hälso- och sjukvårdens, arbete inom området
goda kunskaper om våld mot barn och/eller våld mot vuxna av närstående
flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete
förmåga att uttrycka dig mycket väl i skrift och vid muntliga presentationer på svenska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete inom stat, region eller kommun
erfarenhet av att arbeta med lärande processer som exempelvis händelseanalys,systematisktkvalitetsarbete eller egenkontroll
erfarenhet av metodutveckling eller annat övergripande arbete på systemnivå
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i 6 månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm. När arbetet tillåter har du möjlighet till distansarbete 1-2 dag per vecka. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på enheten för utveckling och kunskap om stöd för vuxna.
För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Vi använder oss inte av personligt brev i vårt urvalsarbete, du behöver därför inte bifoga detta.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Annika Eriksson på mailto:Annika.AE.Eriksson@socialstyrelsen.se
.Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed, rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO är Isabelle Ålander mailto:isabelle.alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund mailto:anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 23 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
112 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9896074