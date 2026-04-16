Utredare till säkerhetsavdelningen
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16
Vi söker en driven utredare som vill arbeta strategiskt med att stärka vår myndighets inre säkerhet. Som utredare på säkerhetsavdelningen får du en unik möjlighet att forma myndighetens säkerhetsarbete på både kort och lång sikt. Dina uppdrag kan sträcka sig från akuta insatser till projekt med en planeringshorisont på upp till fem år, och dina rekommendationer kan bli nya normeringar för hela myndigheten.
Hos oss får du en central roll i att utveckla och stärka myndighetens inre säkerhets- och verksamhetsskydd. Ditt arbete kommer att innebära att du samordnar och skapar förutsättningar för att bygga upp en robust säkerhetsstruktur. Där du ansvarar för att utforma och driva utredningsarbetet med fokus på myndighetens inre säkerhet, samt främjar samverkan både internt och externt för att säkerställa en helhetssyn på säkerhetsfrågor.
Vidare kommer du att samarbeta med kollegor från olika professioner för att utveckla säkerhetsarbetet inom myndigheten. Uppgifterna är ofta komplexa och kräver både analytisk skärpa och förmåga att hantera osäkerhet. Med stort eget ansvar och möjlighet att påverka, söker vi en medarbetare som brinner för utmaningar och har en stark serviceanda.
Som utredare hos oss kommer du att:
• Självständigt planera och driva säkerhetsutvecklingsuppdrag.
• Ta fram underlag och förslag för beslut inom säkerhetsområdet.
• Hantera remisser och utreda komplexa säkerhetsfrågor.
• Föredra ärenden för avdelningsdirektör eller generaldirektör.
Som en del av vår säkerhetsavdelning kommer du att arbeta i en miljö som ständigt utvecklas och växer. Avdelningen har en central roll i att ge stöd och styrning för säkerhetsarbetet på våra hem och huvudkontor, i en verksamhet där förändringar är en naturlig del av vardagen.
Här får du möjlighet att påverka säkerhetsarbetet i en komplex organisation, där din förmåga att anpassa dig och tänka innovativt är avgörande. Vi erbjuder ett arbetsklimat som uppmuntrar till engagemang, utveckling och samarbete - en plats där dina insatser gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom relevant område för tjänsten
Flerårig erfarenhet som utredare, handläggare eller verksamhetsutvecklare
Dokumenterad erfarenhet från offentlig sektor
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i en större statlig myndighet.
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av utrednings- eller handläggningsarbete inom säkerhetsområdet
Som person är du strategisk och analytisk med förmågan att se långsiktiga konsekvenser och väga samman komplex information, samtidigt som du gör välgrundade avvägningar och tar hänsyn till olika perspektiv. Du har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende och goda samarbeten, både internt och externt. I din kommunikation förmedlar du dina budskap tydligt och anpassar din kommunikation efter mottagaren. Ditt arbete präglas av struktur och du kan självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
I denna roll kommer du att möta många olika kontaktytor och behöver kunna navigera i en komplex verksamhet med både fingertoppskänsla och beslutsamhet. Det är viktigt att du delar våra värderingar - en human människosyn, respekt för individen och en tro på varje människas potential att växa och utvecklas.
Säkerhetsavdelningen på SiS ställer höga krav på lämplighet, gott omdöme samt ett starkt säkerhets- och sekretessmedvetande. Dessutom förutsätts att du följer gällande lagstiftning och står bakom demokratiska värderingar samt den statliga värdegrund som myndigheten vilar på. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Solna.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Antal tjänster: 1 st
SiS erbjuder en hybrid arbetsmiljö fördelat mellan kontor och distansarbete.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-05-07
Referensnummer:2.9.1-3906-2026
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.Kontaktperson för detta jobb
Helena Müller
Sektionschef
010-453 43 95
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77
Isabelle Strid
Facklig företrädare Saco-S
010-453 40 68
Adham Abu-Sultan
Facklig företrädare SEKO
010-453 22 05
