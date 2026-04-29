Utredare/statistiker (vikariat)
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du vara med och utveckla Folkhälsomyndighetens statistikproduktion - och samtidigt bidra till framtidens folkhälsa?
Om du har goda kunskaper i statistik och mycket goda kunskaper i programmeringsspråket R, så är detta en möjlighet att göra skillnad.
Vad ska du jobba med?
Som statistiker kommer du främst att arbeta med myndighetens stora folkhälsoundersökning, Hälsa på lika villkor (HLV). Du kommer att ingå i det statistiska teamet kopplat till undersökningen och dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Framtagning av deskriptiv statistik och tabeller i R, baserat på HLV och andra undersökningar, utifrån interna och externa beställningar.
Automatisering, effektivisering och modernisering av statistikproduktion och datahantering i R.
Statistikproduktion som en del av Sveriges officiella statistik, inklusive kvalitetsarbete och metodutveckling.
Analys och metodstöd utifrån HLV till olika pågående uppdrag på myndigheten.
Förvaltning av kodbasen samt versionshantering för HLV i R och Git.
Bevakning och besvarande av frågor om HLV som kommer till projektets e-postlåda.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna.
Utöver detta ingår även andra sedvanliga arbetsuppgifter för utredare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Akademisk examen inom statistik eller annan utbildning med kvantitativ inriktning som myndigheten bedömer som relevant.
Goda grundkunskaper inom statistik.
Mycket goda kunskaper i R.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och strukturerat arbetssätt. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Erfarenhet av att arbeta i team.
Erfarenhet av att arbeta med automatisering i R.
Erfarenhet av att hantera stora datamängder.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av att arbeta i GitHub eller GitLab.
Vikt läggs vid:
Erfarenhet av administration kopplat till liknande arbetsuppgifter.
Vad gör enheten?
Enheten för metodutveckling och undersökningar producerar officiell statistik och säkerställer att myndighetens undersökningar håller hög kvalitet. Enheten utvecklar också alternativa metoder för insamling av uppgifter.
Enheten ansvarar för att utveckla, kvalitetssäkra och analysera resultat av myndighetens undersökningar. Arbetet omfattar produktion av officiell statistik från den Nationella folkhälsoenkäten, samt samordning och utveckling av statistikprocesser i enlighet med nationella och internationella regelverk. Vi ansvarar också för att undersöka och kvalitetssäkra användning av hälsodataregister i myndighetens olika uppföljningar om icke smittsamma sjukdomar (NCD).
Enheten tillhandahåller internt metodstöd för enkäter, intervjuer och registerbaserade studier samt samordnar myndighetens metodstödsgrupp.
Vi ansvarar även för metodutveckling och digitala lösningar för datainsamling och analys. Det gäller till exempel myndighetens enkätverktyg Survey and Report, webbpanelen Hälsorapport och modellen Webbsök.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-kultur/
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Anställningen är ett vikariat på heltid till och med 2027-03-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Björn Nilsson, telefon 010- 205 2310.
Fackliga företrädare är för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-05-20 via myndighetens webbplats.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
171 82 SOLNA
9883696