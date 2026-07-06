Utredare sökes till Försvarshögskolan
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2026-07-06
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Vi söker nu en utredare till högskolans ledningsstöd. Rollen passar dig som vill arbeta nära ledningen med strategiska frågor, kvalificerade utredningar och utveckling av högskolans verksamhet. Anställningen är placerad i Stockholm, på kommunikationsavdelningen som är en del av lärosätets verksamhetsstöd. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som utredare i ledningsstöd arbetar du nära högskolans ledning och bidrar till styrning, utveckling och uppföljning av verksamheten.
I rollen ingår att leda och samordna utvecklings- och förändringsarbete samt genomföra kvalificerade utredningar och analyser inom områden av betydelse för högskolans utveckling. Du bidrar även till planering och koordinering av det operativa ledningsarbetet tillsammans med övrigt ledningsstöd och högskoledirektör.
Vidare tar du fram beslutsunderlag, rapporter och styrdokument samt bidrar till omvärldsbevakning inom högre utbildning och forskning. Arbetet omfattar även samordning och beredning av remisser, inklusive analys och framtagande av underlag, i nära samverkan med institutioner och administrativa funktioner inom högskolan.
Rollen innebär många kontaktytor inom organisationen och ställer krav på god samarbetsförmåga, integritet och ett professionellt bemötande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
akademisk examen på minst magister- eller masternivå
erfarenhet av arbete inom universitet eller högskola
minst tre års erfarenhet av kvalificerat utrednings- och/eller handläggningsarbete
erfarenhet av att leda eller samordna projekt
mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med ledningsstöd eller strategisk verksamhetsutveckling
erfarenhet av remisshantering inom statlig myndighet
erfarenhet av forskningsverksamhet, exempelvis som forskare, doktorand eller forskningsadministratör
erfarenhet av arbete i statlig förvaltning
doktorsexamen eller pågående forskarutbildningDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och har god förmåga att arbeta självständigt. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och där du samverkar med akademiska, militära och administrativa funktioner. Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är noggrann och analytiskt samt har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar.
Du har hög arbetskapacitet och förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter med bibehållen kvalitet och gott omdöme, även under tidvis högt arbetstempo.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö. Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid och som inleds med sex månaders provanställning.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad. Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan -FHS/Förmåner/anställd. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev. I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som utredare hos oss.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 156/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 16 augusti 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Under juli och augusti kan svarstiden på frågor om tjänsten vara längre än vanligt på grund av semestertider. Frågor som inkommer under denna period kan i vissa fall komma att besvaras först efter semesterperiodens slut.
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 156/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
Kommunikationschef
Camilla Magnusson Camilla.Magnusson@fhs.se Jobbnummer
9994331