Utredare radioaktivt avfall
Strålsäkerhetsmyndigheten / Kemiingenjörsjobb / Göteborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Göteborg
2026-03-04
Vill du arbeta strategiskt med komplexa frågor inom radioaktivt avfall? Är du analytisk, kommunikativ och trivs i samarbete med andra? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en utredare till vår enhet Radioaktivt avfall på avdelningen Normering och Kunskapsutveckling. Hos oss får du vara med och utveckla verksamheten samt bidra till ett strålsäkert samhälle.
På enheten arbetar vi med kunskapsutveckling och utredningar inom radioaktivt avfall, friklassning, avveckling och geologiska slutförvar. Vi stöttar även myndighetens tillståndsprövning och tillsyn med specialistkompetens. Avdelningen, i sin tur, ansvarar för att utveckla kunskap och ta fram underlag för lagstiftning, policyer och strategier inom kärnteknik och strålskydd - nationellt, inom EU och internationellt. Vi driver regelutveckling och säkerställer att myndighetens föreskrifter och vägledningar är aktuella och ändamålsenliga.
Som utredare driver du tekniska frågeställningar kopplade till omhändertagande av radioaktivt avfall, med särskilt fokus på icke-kärntekniskt avfall. Du ansvarar för att driva kunskapsutveckling genom utredningar och analyser samt bidrar till utveckling av krav och arbetssätt inom området.
Du hanterar ärenden kring herrelösa strålkällor, inklusive inkommande frågor, bidragsansökningar och rapporter, och leder internt utvecklingsarbete kopplat till hantering av herrelösa strålkällor och icke kärntekniskt avfall. Rollen omfattar även samordnande uppgifter inom enheten i tekniska frågor.
Arbetet innebär både interna och externa kontakter, exempelvis med avfallshanterare, andra myndigheter och allmänhet. Du följer och bidrar till utvecklingen nationellt och internationellt samt initierar och följer upp forsknings- och myndighetsstödjande projekt.
Hos oss arbetar du i en kunskapsintensiv miljö med engagerade kollegor och har goda möjligheter att påverka såväl verksamhetens inriktning som din egen professionella utveckling.
Vi söker dig som har
• examen från universitet/högskola inom t ex fysik, kemi eller liknande alternativt har motsvarande, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsuppgifternas område
• erfarenhet att skriva rapporter, exempelvis utrednings-, analys- eller granskningsrapporter
• mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
• god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har
• relevant och aktuell arbetslivserfarenhet med uppgifter inom radioaktivt avfall och dess omhändertagande
• erfarenhet av och kännedom om hur radioaktivt avfall uppkommer olika typer av verksamheter.Publiceringsdatum2026-03-04Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och driven, med energi att ta arbetet framåt. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar, samtidigt som du är noggrann och kvalitetsmedveten med fokus på att nå uppsatta mål.
Du är strukturerad och arbetar effektivt med planering och prioritering. Rollen kräver också god samarbetsförmåga, där du kommunicerar lyhört och konstruktivt i arbetet med andra.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Placeringsort är Göteborg, Katrineholm eller Solna. Resor i tjänsten förekommer.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Kontakta enhetschef Olivia Roth, 08-799 40 44, eller Annika Kjerrman, HR, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 eller Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 24 mars 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
