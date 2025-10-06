Utredare med inriktning SoL
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu flera utredare med inriktning SoL och LSS till avdelningen för tillståndsprövning.
Om jobbet
Som utredare kommer du bland annat att
• Handlägga ansökningar utifrån ett riskbaserat arbetssätt med fokus på kvalitetsaspekter på den tilltänkta verksamheten.
• Göra objektiva bedömningar utifrån lagar och föreskrifter.
• Genomföra tillståndsprövningen med tydlighet, trovärdighet, integritet, effektivitet och god service samt utgå från den statliga värdegrunden.
• Bidra i utvecklingsarbetet, samsynen och helheten med vilja och intresse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom relevant område.
• God och aktuell IT- och datorvana.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt.
För att lyckas i rollen ska du
• Ha en god analytisk förmåga, det vill säga, kunna sätta dig in i ärenden ur olika perspektiv.
• Kunna granska och analysera ärenden på ett objektivt och sakligt sätt.
• Kunna prioritera och strukturera arbetsuppgifterna.
• Arbeta omväxlande självständigt och i nära samarbete med andra.
• Ha en god samarbetsförmåga.
• Ha en trygghet i din leverans och dina beslut.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• Erfarenhet som utredare på statlig myndighet, region eller kommun.
• Mycket god kunskap om SoL.
• Erfarenhet av tillståndsprövning.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillståndsprövning och tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 27 oktober 2025.
Vi ställer höga krav på medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kan komma att genomgå en säkerhetsprövning för att placeras i säkerhetsklass.
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelningen ansvarar för att pröva ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vissa tillstånd inom hälso- och sjukvårdsområdet och från januari 2026 även tillstånd för tandvård enligt patientsäkerhetslagen (PSL).
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Kontakt
Marja-Liisa Sten
Enhetschef
Ivan Akrapp
Fackliga representant Saco-S
Maria Knight
Facklig kontakt ST
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln 010-788 50 00 Ersättning
