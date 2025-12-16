Utredare med inriktning på jämställdhetsintegrering
2025-12-16
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
Avdelningen för Stöd och Samordning arbetar med stöd, samverkan och samordning av arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Målgrupperna är främst andra statliga myndigheter, lärosäten och länsstyrelser. Avdelningen består i dagsläget av två enheter; enheten för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och enheten för jämställdhetsintegrering i högskolor (JIHU). Internationella verksamheten tillhör också avdelningen.
Jämställdhetsmyndigheten kommer under 2026 genomföra en myndighetsövergripande omorganisation. Det innebär kommer du att vara en del av en uppbyggnads- och utvecklingsfas där strukturer, arbetssätt och samarbeten fortfarande formas. Rollen kräver därför att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö där inte alla förutsättningar är färdigställda från start.
Nu söker vi en Utredare med inriktning på jämställdhetsintegrering.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som utredare på avdelningen innebär att vara sakkunnig inom jämställdhetsintegrering. Arbetet innebär i huvudsak att utveckla vårt stöd till andra myndigheter inklusive lärosäten och länsstyrelser, samt organisationer som söker och/eller beviljas statsbidrag av myndigheten. I arbetet kan det ingå att ge processtöd samt att vid behov bidra i utbildningsinsatser. Att möjliggöra erfarenhetsutbyte och lärande inom jämställdhetsintegrering inom staten är en viktig del av arbetet. Arbetet sker i nära dialog med såväl statliga myndigheter, länsstyrelser som andra relevanta aktörer. I arbetet kan vissa internationella kontakter och möten ingå. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav;
• Akademisk examen, eller motsvarande, inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
• Gedigen kunskap om och erfarenhet av att arbeta inom med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen.
• God förmåga att samverka med andra och att leda processer mot uppställda mål, utifrån givna tidsramar.
• Erfarenhet av att formulera texter för olika målgrupper, exempelvis rapporter, remisser eller stödmaterial.
• God kunskap om svensk jämställdhetspolitik.
• God förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har
• Erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsintegrering.
• Erfarenhet av att ha arbetat med andra tvärande perspektiv i jämställdhetsarbetet.
• Kunskap om statliga myndigheters, lärosätes och länsstyrelsers arbete med jämställdhetsintegrering för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.
• Erfarenhet av att ha arbetat inom statlig myndighet, lärosäte, länsstyrelse, region eller kommun.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
• Erfarenhet av att leda samverkan mellan olika aktörer.
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Eftersom tjänsten innebär att både stödja andra aktörer och skapa förutsättningar för samverkan behöver du ha en god analytisk och pedagogisk förmåga. Det är av stor vikt att du kan strukturera ditt arbete väl och möta deadlines. Som utredare planerar du ditt arbete självständigt men också tillsammans med kollegor. Du arbetar i olika typer av arbets- och processgrupper, därför är det viktigt att du både har förmåga att arbeta självständigt och samarbeta väl med andra. Eftersom du ska stödja andra aktörer utifrån deras behov behöver du ha förmåga att skapa och bibehålla goda relationer.
Anställningsinformation
är en tillsvidareanställning på heltid till med placering på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel möjligheten att arbeta på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2026.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig på HR för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Bosse Parbring, enhetschef, 031-392 90 11 eller Ida-Maria Linder, enhetschef, 031-392 90 23. Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Emma Nilsson, HR-generalist, 031-12 28 44.Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Beatrice Löfström 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Jämställdhetsmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Jämställdhetsmyndigheten
