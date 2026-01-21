Utredare med fokus internrevision
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statskontoret i Stockholm
Vill du vara med och utveckla styrningen i staten? Statskontoret söker nu en kvalificerad och engagerad utredare som vill arbeta med att utveckla och samordna den statliga internrevisionen.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Statskontoret utvecklar, förvaltar och samordnar den statliga internrevisionen samt utvecklar och förvaltar den interna styrningen och kontrollen i staten.
Som utredare hos oss har du en varierad och ansvarsfull roll med ett brett kontaktnät. Ditt huvudsakliga uppdrag är att, tillsammans med dina kollegor, ansvara för att utveckla, förvalta och samordna systemet för internrevision i staten. Du kommer även arbeta med att utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen i staten. En väsentlig del av vårt utvecklingsarbete handlar om att förstå hur AI kan användas i ekonomisk styrning och hur vi ska arbeta mer datadrivet.
I dina arbetsuppgifter ingår att i första hand:
•
Ansvara för den årliga redovisningen till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll.
•
Samordna och handlägga alla uppgifter kopplade till internrevisionsrådet.
•
Ta fram nya regler och allmänna råd.
•
Genomföra och utveckla utbildningar, både digitalt och fysiskt.
•
Driva utrednings- och utvecklingsarbete, bland annat kring AI:s påverkan på internrevision.
•
Ansvara för det webbaserade kunskapsstödet inom området.
•
Omvärldsbevaka och upprätthålla goda relationer med externa parter.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har
•
Avslutad akademisk utbildning, till exempel som civilekonom eller annan relevant inriktning.
•
Flerårig erfarenhet av internrevision, revision eller granskning av intern styrning och kontroll.
•
Erfarenhet av arbete på en statlig myndighet.
•
God kunskap om statsförvaltningen och statlig styrning.
Meriterande:
•
Erfarenhet av att hålla i utbildningar.
•
Certifierad internrevisor (CIA).
•
Erfarenhet av AI-verktyg för text och databearbetning.
•
Erfarenhet av arbete i en central risk- eller controllerfunktion i en statlig myndighet.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och utvecklingsinriktad med förmåga att hålla deadlines och hantera parallella arbetsflöden. Du behöver ha god förmåga att självständigt bedriva utredningsarbete och prioritera effektivt.
Du har ett starkt engagemang för styrningsfrågor i offentlig sektor och trivs i en roll med många kontaktytor.
För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och prestigelös. Du behöver också vara vetgirig och håller dig à jour inom ditt expertområde.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Mer om oss
Vi söker dig som delar våra värdeord - öppna, professionella och utvecklingsinriktade - och som vill vara med på vår resa mot att bli en myndighet i toppklass.
Våra öppna lokaler finns centralt i Stockholm och det finns möjlighet att arbeta delvis på distans.
Så här rekryterar vi
Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 10 februari 2026. Du ansöker genom att besvara ett antal urvalsfrågor samt bifoga ansökan i vårt rekryteringssystem.
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
På vår webb kan du läsa mer om hur vi rekryterar. Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Sparr på 08 - 690 44 41 eller på martin.sparr@Statskontoret.se . Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Fredrik Sydstrand, HR-specialist, telefon 076-877 47 21 eller fredrik.sydstrand@statskontoret.se
. Fackliga kontaktpersoner är Oskar Weinberger för Saco-S och Agnes Berglund för ST. Du når dem via myndighetens växel på telefon 08-690 43 00.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Statskontoret verkar för en effektiv statsförvaltning, och en god hushållning med statens medel. Vi utreder och följer upp den statliga verksamheten, utvecklar den ekonomiska styrningen och rapporteringen, samt främjar en god förvaltningskultur och arbetet mot korruption i staten. Vi granskar även Sveriges hantering av EU-medel. Vi finns i Stockholm och har ca 220 anställda. Den 1 januari inordnades Statskontoret i ESV, vilket innebär nya kollegor, nya uppdrag och nya spännande möjligheter att arbeta innovativt i en större verksamhet. Ersättning
