Utredare LPO Eskilstuna
2026-04-09
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Du tillhör en grupp som består av gruppchef, förundersökningsledare, utredare och administratörer. Du kommer att arbeta med brottsutredningar rörande främst mängdbrott, exempelvis vålds-, stöld- och narkotikabrott, trafikärenden och specialstraff eller ungdomsbrottslighet.
Dina arbetsuppgifter innebär att utföra åtgärder i och handlägga ärenden med stor variation som är inkomna på lokalpolisområdet. Beroende på ärendets komplexitet jobbar du ibland på egen hand och ibland i nära samarbete med dina kollegor. Du håller förhör med vittnen, målsägande och misstänkta. Andra utredningsåtgärder som att skriva beslagsprotokoll, handlägga ärenden med frihetsberövade, anmälningsupptagning och analysera, bearbeta och sammanställa information är vanliga arbetsuppgifter. I rollen har du också kontakt med externa aktörer som åklagare, juridiska ombud och socialtjänst.
Tjänsten innebär dagtid, samt kväll eller helg vid behov.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen inom av arbetsgivare bedömt relevant område exempelvis socialt arbete, kriminologi, beteendevetenskap, juridik, polisexamen alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren anser relevant för rollen
• Erfarenhet av brottsutredning.
• Svenskt B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i på svenska i tal och skrift
• Goda IT kunskaper och god vana i Office-paketen
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
• Att arbeta och bemöta människor i svåra situationer
• Arbete med särskilt brottsoffer eller andra personer i en utredning
• Att tolka och tillämpa lagar
• Att ha arbetat med sekretessbelagd information eller känsliga uppgifter
Personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga, då du kommer möta många olika människor och individer i din arbetsvardag och behöver kunna kommunicera på ett tydligt sätt. I rollen kommer du handlägga flera ärenden samtidigt, det är därför viktigt att du är analytisk och kan bibehålla struktur och kvalitet. Du är flexibel och kan tempoväxla mellan de ärenden som för stunden har högst prioritet till exempel frihetsberövade personer. Det är viktigt att du i rollen tar ansvar för din uppgift, och att du driver dina processer vidare och framåt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2. Främst dagtid, men kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Eskilstuna
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Utredare
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB586/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
102 26 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Seko Polisen
Monica Veberg 070-549 11 35
