Utredare internationell företagsbeskattning
2026-04-29
Är du ekonom eller jurist och trivs med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som utredare inom internationell företagsbeskattning får du ett spännande och lärorikt arbete som innebär kvalificerade utredningar och många kontakter. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med fördjupade skatteutredningar och breddar och fördjupar din kompetens inom företagsbeskattning. Utredningarna handlar ofta om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige och vi utreder hur detta påverkar företagets beskattning, bokföringsskyldigheten samt beskattningen av anställda.
Internationell företagsbeskattning passar både dig som vill utvecklas mot mer komplexa utredningar och för dig som vill bygga specialistkunskap inom företag med internationell anknytning. Området skiljer sig i flera avseenden från arbete med nationella företag. Här är information sällan lättillgänglig, kontaktvägar och språket annorlunda. Det blir ett större behov av att själv strukturera och driva utredningen framåt. Just dessa förutsättningar gör området till ett tydligt utvecklingssteg. Du tränar din detektivkompetens, din analysförmåga, din metodik och din förmåga att göra korrekta bedömningar även när underlagen är ofullständiga. Arbetet är varierande och komplext - det finns sällan givna svar.
Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Arbetet innebär kvalificerade utredningar, många kontakter, exempelvis med kunder och andra myndigheter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du blir placerad på Företagsbeskattningsavdelningen och tillhör Företagsbeskattningsenhet 1 som har ca 200 medarbetare fördelade på orterna; Sundbyberg, Malmö, Kristianstad och Karlskrona. Din placering är i Malmö.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
ha ett strukturerat arbetssätt och god leveransförmåga
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller annan för tjänsten relevant högskoleutbildning
några års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med fördjupade skatteutredningar
Det är önskvärt om du har aktuell arbetslivserfarenhet inom redovisning och finansiering. Om du har aktuell erfarenhet av att tillämpa skatteavtal är det också önskvärt. Det är även önskvärt att du har aktuell erfarenhet av liknande arbete på Skatteverket eller på annan statlig myndighet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Malmö (visa karta
)
211 49 MALMÖ Kontakt
Hr-specialist
Johanna Nilsson johanna.x.nilsson@skatteverket.se
9882481