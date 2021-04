Utredare inom förorenade områden - WSP Sverige AB - Hälsoskyddsjobb i Kalmar

WSP Sverige AB / Hälsoskyddsjobb / Kalmar2021-04-14Som en av de största konsulterna inom mark-, ekologi- och vattentjänster i Sverige har WSP både bredd och spets. Vi är med och driver utvecklingen inom området och bidrar starkt till en hållbar samhällsutveckling och till uppfyllandet av Sveriges övergripande miljömål. Vi är i dagsläget ca 220 konsulter som jobbar med mark- ekologi- och vattenfrågor i Sverige. Med den glada nyheten att vi under 2021 kommer att förvärva Golder får vi ytterligare 200 kollegor med kompetens inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Globalt blir vi 14 000 fler miljökonsulter och därmed världsledande inom miljörådgivning!WSP Environmentals avdelning Mark och Vatten Syd har många spännande projekt på gång och hos oss får du en utvecklande roll i ett globalt företag. Avdelningen växer och behöver förstärka med en utredande miljökonsult inom förorenade områden med placeringsort Växjö, Kalmar eller Karlskrona.Om rollenDu kommer att arbeta som utredare i en grupp bestående av miljökonsulter som primärt jobbar inom teknikområdet förorenade områden. Vi utför många olika typer av uppdrag inom förorenade områden så som stora infrastrukturprojekt, inom industriområden, i samband med exploatering samt i samband med efterbehandlingsåtgärder med olika metoder. WSP har två pilotanläggningar för test av olika in situ-reningsmetoder. Inom avdelningen har vi dessutom två egna borrbandvagnar.Som utredare genomför du uppdragen tillsammans med kollegor i projektform. Arbetsuppgifterna omfattar utredning så som fas 1-undersökningar, miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och efterbehandlingar.Arbetet sker både på kontor och i fält. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan våra kontor i Sverige, vilket delvis möjliggjorts genom vår aktiva nationella marknads- och teknikorganisation (MOTOR) inom förorenade områden. Gruppen präglas av hjälpsamhet och tillsammans besitter vi en hög kompetensnivå. Vi är glada att kunna arbeta med varierade uppdrag och söker därför dig som stimuleras av en omväxlande miljö och som vill utvecklas tillsammans med oss.2021-04-14Du som söker har naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå med relevant inriktning. Vi ser helst att du har skrivit ditt examensarbete eller gjort praktik inom förorenade områden. Något års arbetslivserfarenhet inom förorenade områden samt erfarenhet av riskbedömningar och åtgärdsutredningar är ett plus liksom erfarenhet från konsultbranschen.Det är viktigt för oss att du vill utvecklas i konsultrollen, därmed tror vi att du är engagerad, strukturerad, samarbetsorienterad, prestigelös och affärsmässig i ditt arbete. Eftersom arbetet innehåller en stor del kommunicerande moment är det även viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.Vi erbjuderPå WSP finns resurserna och kunskaperna som krävs för att driva stora och små samhällsutvecklande uppdrag. Genom att möjliggöra ett närvarande ledarskap och samverkan över avdelningsgränser har vi lyckats skapa starka team både lokalt och nationellt som kan ta sig an de största utmaningarna för vår framtida samhällsutveckling. De senaste åren har vi dessutom klättrat snabbt på listorna över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare samtidigt som vi lyckats med goda resultat i våra medarbetarundersökningar. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare och goda resultat i uppdragen går hand i hand.Sista ansökningsdag är 16 maj 2021 och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 700 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 100.wsp.comFölj oss gärna på WSP Sverige ( https://www.linkedin.com/company/wsp-sverige/) (LinkedIn), WSP Sverige ( https://www.facebook.com/wspsverige/) (Facebook), eller @lifeatwspsverige ( https://www.instagram.com/lifeatwspsverige/) (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-16Wsp Sverige AB5692451