Utredare inom folkhälsorapportering och utvärdering
2025-12-22
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du bidra till att utveckla uppföljningen av folkhälsan i Sverige? Om du brinner för folkhälsofrågor, har en analytisk förmåga och trivs i en roll där du kan påverka och utveckla, är detta en unik möjlighet att göra skillnad.
Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla uppföljningen av folkhälsan i Sverige. I denna roll kommer du att arbeta med myndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa. Ditt uppdrag innefattar att följa upp och analysera indikatorer utifrån olika datakällor. Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering ansvarar också för att förmedla målgruppsanpassad kunskap inom sitt ansvarsområde i olika kanaler. I ditt uppdrag ingår att skapa kunskap och insikter som styr arbetet mot hälsa på lika villkor - och förmedla dessa på ett målgruppsanpassat sätt genom olika kanaler, för att säkerställa att kunskapen når rätt målgrupper och bidrar till konkreta åtgärder.
Som utredare kommer du även att bistå i genomförandet av regeringsuppdrag som handlar om uppföljning och utvärdering inom det folkhälsopolitiska området.
Därutöver ingår andra arbetsuppgifter som utredare på myndigheten, till exempel att ta fram beslutsunderlag, hantera remisser och samverka med både interna och externa aktörer för att driva frågorna framåt.
Tjänsten är ett vikariat om 6 månader.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Master- eller motsvarande examen i ett för arbetsuppgifterna relevant sakområde till exempel epidemiologi, samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap eller liknande områden.
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet.
• Erfarenhet av att sammanställa och tolka data från olika källor som är nödvändiga för arbetet med uppföljning av den nationella folkhälsopolitiken.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete på myndighet eller i kommun och eller region.
• Dokumenterad analytisk förmåga, erfarenhet av att självständigt sammanställa och tolka data. Företrädelsevis med fokus på uppföljning av befolkningens hälsa.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, att vara ansvarstagande och utöva självledarskap, vara nyfiken på nya arbetssätt och ha ett gott bemötande. Du har lätt att anta ett helhetsperspektiv.
Stor vikt läggs vid:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vad gör enheten?
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering ansvarar för den samlade uppföljningen av det folkhälsopolitiska målet och dess målområden samt uppföljning av vissa icke smittsamma sjukdomar som har särskild betydelse för folkhälsan. I det ingår uppföljning och analys av indikatorer utifrån olika datakällor. Enheten ansvarar också för att förmedla målgruppsanpassad kunskap inom sitt ansvarsområde i olika kanaler.
I enhetens ansvar ingår att genomföra uppföljningar av jämlik hälsa och hälsoläget hos olika befolkningsgrupper. I det ingår ett ansvar för att följa upp den nationella funktionshinderpolitiken. Enheten ansvarar även för uppföljning och utvärdering av folkhälsopolitiska insatser. Enheten ska ha beredskap för att leda och genomföra regeringsuppdrag som handlar om uppföljning oh utvärdering inom det folkhälsopolitiska området.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är ett vikariat på heltid under perioden 2026-03-01 - 2026-09-30.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Roland Andersson, telefon 010- 205 25 11.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-01-12 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05240-2025-2.1.1
Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
