Utredare beredskapsfrågor läkemedel till djur
Läkemedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-30
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Är du redo för ett livsviktigt jobb? På Läkemedelsverket arbetar vi varje dag för den svenska folk- och djurhälsan.
Vi söker nu en analytisk, drivande och strukturerad person som ska ta fram och implementera enhetens arbete med beredskapsfrågor gällande läkemedelsanvändning till djur.
Vår verksamhet
Enheten för Veterinärläkemedel i användning (ViA) ansvarar för läkemedelssäkerhetsarbete, läkemedelstillgänglighet, kunskapsstöd och beredskapsfrågor som rör läkemedelsanvändning till djur. Enheten är indelad i två grupper och samarbete sker både inom och mellan enhetens grupper såväl som med flera av Läkemedelsverkets övriga enheter. Inom enheten arbetar cirka 15 medarbetare med en stor samlad kompetens inom både veterinärmedicin och regulatoriskt arbete. Det pågår flera utvecklingsprojekt inom enhetens ansvarsområden.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som huvudansvarig för beredskapsfrågor gällande läkemedelsanvändning till djur kommer du att leda arbetet från startfas till etablerad rutin. Det innebär att du får möjlighet att prägla hur vi arbetar med beredskap, bygga viktiga relationer både inom och utanför myndigheten och på ett konkret sätt bidra inom arbetet med försörjningsberedskap för läkemedel till djur.
Dina främsta arbetsuppgifter blir att:
Skapa och förvalta samverkan med beredskapsmyndigheter inom djurhälsa och livsmedel.
Identifiera behov och föreslå åtgärder genom inventeringar hos målgrupper.
Utveckla Läkemedelsverkets roll inom beredskapsfrågor rörande läkemedelsanvändning till djur.
Representera Läkemedelsverket i samverkansforum hos andra myndigheter och branschorganisationer.
Eftersom arbetet med beredskapsfrågor är under uppbyggnad behöver du trivas med att arbeta i en föränderlig miljö där du får vara med och påverka riktning och innehåll.Bakgrund
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, alternativt flerårig erfarenhet av arbete inom beredskapsområdet som bedöms likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av såväl strategiskt som operativt arbete med beredskapsfrågor inom offentlig verksamhet, och är van vid att självständigt driva frågor och projekt.
Det är starkt meriterande om du är veterinär eller husdjursagronom, alternativt har god kunskap om läkemedelsförsörjning. Det är även meriterande om du har arbetat med försörjningsberedskap och kontinuitetshantering. Särskilt meriterande är det om du har erfarenhet från arbete vid en beredskapsmyndighet.
Du uppvisar god förmåga att uttrycka dig väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Dina personliga egenskaper
Du är framåtblickande, ambitiös och har ett genuint intresse för att bidra till utveckling. Du gillar att ta initiativ och föreslå pragmatiska och effektiva förbättringar inom ditt område, i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Då du kommer att arbeta med komplexa frågor behöver du ha ett strategiskt perspektiv med förmåga att se helheten, analysera komplexa situationer och föreslå och fatta välgrundade beslut. Du har därutöver förmåga att hantera känslig information med sekretess och professionalitet. Du samarbetar gärna med olika kompetenser såväl internt som externt och har lätt för att förklara och förankra både skriftligt och muntligt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Veterinärläkemedel i användning
Diarienummer: 2.4.1-2026-053173
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Susanne Lindahl. Till följd av semesterperioden har vi något begränsad möjlighet att svara på frågor. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Växeln finns på telefon 018-17 46 00, vi alla nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
9984715