Utredare/analytiker
Staffanstorps kommun, Utredningsenheten / Administratörsjobb / Staffanstorp Visa alla administratörsjobb i Staffanstorp
2026-07-06
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Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelseförvaltningen består av flera centrala stödfunktioner som kommunikation, kansli, stab, HR, ekonomi, kost, IT, säkerhet samt utredning och analys.
Utredningsenheten är en liten och dynamisk enhet som arbetar nära kommunledning och politik. Vi har ett brett ansvarsområde som omfattar hela det kommunala uppdraget. Hos oss får du ett spännande och ansvarsfullt uppdrag i en organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka och göra verklig skillnad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som utredare/analytiker arbetar du med kvalificerat utrednings- och beredningsarbete inför beslut i kommunledning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Du arbetar nära och på uppdrag av både kommunledning och politik, och samarbetar i handläggningen av ärenden med utredningschef.
Ditt arbete består främst av analys, textproduktion och rapportering inom strategiska och övergripande frågor. Det kan handla om kommunövergripande styrning, organisations- och omvärldsanalyser, verksamhetsutveckling samt politiskt initierade utredningar inom varierande ämnesområden.
Enheten ansvarar även för uppföljning av kommunfullmäktiges mål, remissyttranden och samråd samt beredning av motioner och medborgarförslag. Många uppdrag innebär samordning över hela kommunkoncernen och att företräda kommunens intressen i olika sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du har erfarenhet av handläggning och ärendeberedning i en politiskt styrd organisation.
Du har förmågan att sammanfatta komplicerade sammanhang och fakta till korta, lättillgängliga orienteringar och att tidvis presentera dessa för beslutande instans. Rollen ställer krav på god stilistisk förmåga och en god förståelse för kommunala beslutsprocesser.
För att lyckas i rollen behöver du kunna hantera flera parallella uppdrag, ibland i högt tempo, och du trivs med att växla mellan snabba insatser och långsiktiga arbetsuppgifter. Du är omvärldsorienterad och har förmåga att fånga upp trender och förändringar som påverkar verksamheten.
Du är kommunikativ och förmåga attskapa förtroendefulla relationer och ser värdet av gott samarbete.
Din insats är viktig för arbetet med att omsätta demokratiska beslut i praktiska åtgärder och lösningar för kommuninvånarnas bästa.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Vid frågor rörande tjänsten når du ansvarig chef Georg Heuwing from den 3 augusti.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps Kommun
(org.nr 212000-1017)
Rådhuset, Torget 1 (visa karta
)
245 80 STAFFANSTORP Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Utredningsenheten Kontakt
Utredningschef
Georg Heuwing Georg.Heuwing@staffanstorp.se +46462871756 Jobbnummer
9992991