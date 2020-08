Utredare - Avesta kommun, Kommunkansliet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Avesta

Avesta kommun, Kommunkansliet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Avesta2020-08-26Det är något speciellt med Avesta!Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas och får ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?Till vår utredargrupp söker vi nu två utredare: en med ett kommunövergripande uppdrag och en som kommer arbeta både kommunövergripande och del av tid riktat mot omsorgsförvaltningen. Vi erbjuder dig en miljö där det strategiska förhållningssättet står i fokus för att bygga en stark framtid för Avesta kommun. Bli en del av ett utredarteam med stort engagemang och starkt samhällsintresse.2020-08-26Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, leda, genomföra och presentera uppdrag och utredningar som initierats av tjänstemanna- och/eller politisk ledning. Du svarar på medborgarförslag, remisser och motioner samt utvecklar och följer upp styrdokument. Du ger stöd till verksamheterna i utredningsmetodik, processkartläggning och projektarbete. Du arbetar både självständigt och i samarbete med andra. Arbetet bygger oftast på samverkan med våra verksamheter och ibland även extern samverkan.Du ingår i ett organiserat samarbete i den centrala utredargruppen, vilket innebär att du har möjlighet att bolla frågor och få stöd av andra med liknande arbetsuppgifter som dig.I den ena utredartjänsten blir du centralt placerad på kommunkansliet. Ekonomichefen blir din närmaste chef och du arbetar med uppdrag och utredningar som spänner över kommunens hela verksamhetsområde.I den andra tjänsten arbetar du ca 60 procent av tiden med övergripande utredningsarbete och 40 procent riktat mot omsorgsförvaltningen. I arbetet riktat mot omsorgsförvaltningen ingår exempelvis arbetsuppgifter som: att utveckla omsorgsstyrelsens informationsmaterial, utforma avtal, vara delaktig vid organisationsöversyner och att leda arbetet med att ta fram processkartläggningar i förvaltningen. Du ingår i ledningsgrupp och din närmaste chef blir förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen.Vi söker dig som har ett stort samhällsintresse! Du trivs med att driva utveckling framåt och din goda samarbetsförmåga gör att du får med dig andra i dina utredningar och projekt. Du har en analytiska och stilistiska förmåga som i kombination med att du uttrycker dig väl gör att du producerar dokument av hög kvalitet.För att trivas i den här rollen behöver du vara en person som inte är rädd för att ta dig an nya uppdrag och utmaningar. Digitala lösningar är naturligt för dig och du har lätt för att lära dig nya program och system. Även om stöd finns krävs det i den här tjänsten att du tar ansvar och självständigt driver, organiserar och strukturerar det egna arbetet från start till mål.Du har:Relevant akademisk utbildning som exempelvis samhällsvetare, jurist, socionom eller annan högskoleutbildning som är relevant för tjänsterna.Kunskap och gärna erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbeteErfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation är meriterandeKunskap om, för tjänsten, relevant lagstiftning är också meriterande.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTFörmånerVi månar om våra anställda. Hos oss har du friskvårdstimme eller friskvårdspeng, tillgång till nyrenoverat personalgym, fria bad i kommunens badhus samt andra aktiviteter som anordnas av vår fritidsförening.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-15Avesta kommun, Kommunkansliet5334704