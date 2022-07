Utredare - internationell regelutveckling för automatiserade väg

Transportstyrelsen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm

2022-08-01



Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Om jobbetVi söker utredare med huvudfokus på regelutveckling inom automatiserade och uppkopplade vägfordon. Avancerade förarstödsystem och fordonsautomatisering är under snabb utveckling vilket innefattar bland annat komplexa styrsystem, avancerad teknik, säkerhet och HMI (gränssnitt människa maskin). Arbetet bidrar till att möjliggöra ny teknik och till att hantera framtidens utmaningar inom säkerhet samt miljö. Vår sektion är även med och utformar krav för intelligenta transportsystem (ITS), emissioner, krocksäkerhet, besiktning samt fordonsgodkännande.Regelutvecklingen sker såväl internationellt, inom FN/UNECE och EU där vi deltar i beslutskommittéer och expertgrupper, som nationellt i form av föreskriftsarbete och större utredningsuppdrag från exempelvis regeringen. Den internationella regelgivningen är ett viktigt verktyg i uppfyllandet av de transportpolitiska målen, där kan vi ofta vara med och påverka utvecklingen. Det finns ett stort intresse från omvärlden och du kommer ofta att befinna dig i händelsernas centrum.Arbetet innebär resor både i och utanför Sverige.Hos oss är du viktigGillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.Läs mer om hur det är att jobba på TransportstyrelsenDu kommer attta fram förslag till svenska ståndpunkter och företräda Sverige i internationella förhandlingararbeta med nationell regelutvecklingsamverka med andra aktörer som t.ex. myndigheter, branscher och intresseorganisationerbereda frågor från Regeringskanslietbistå med din sakkunskap till andra verksamheter.Du måste haakademisk utbildning gärna med teknisk inriktning alternativt likvärdig kompetens förvärvad genom annan utbildning, gärna med teknisk inriktning, i kombination med erfarenhet inom offentlig verksamhet/branschenmycket goda kunskaper i svenska i tal och skriftgoda kunskaper i engelska i tal och skrift.Det är meriterande om du också harerfarenhet av regelutveckling i synnerhet på internationell nivå (EU och FN/UNECE)erfarenhet av kvalificerat utredningsarbeteerfarenhet av projektsamordningkunskap om och erfarenhet av avancerade styrsystem.Vi vill att duär analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljöär samarbetsorienterad; anpassar din kommunikation till situationen och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma måletär självgående; tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina arbetsuppgifter vidareär vetgirig; har ett öppet sinne, en vilja att utveckla och utvecklas i takt med omvärldens och verksamhetens förändringar.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Mer informationAnställningen är tillsvidare med placering i Borlänge eller Kista. Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge eller Kista. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Kort om TransportstyrelsenAntal anställda:Ca 2000.Verksamhetsområden:Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.Verksamhetsorter:Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.Huvudkontoret ligger i Norrköping.Kort om avdelning Väg och järnvägAvdelning Väg och järnväg består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 360 medarbetare och finns på nio orter, med den största delen av verksamheten placerad i Borlänge, Göteborg och Kista.Vi utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens.