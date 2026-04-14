Uthyrare till Wangeskog
2026-04-14
Vill du arbeta i en roll där service, tempo och affär möts - och där du är en nyckelperson i kundens vardag?
Wangeskog växer och söker nu en uthyrare som vill vara med och skapa branschens trevligaste kundupplevelse.
Om rollen
Som uthyrare är du navet i verksamheten. Du ansvarar för att hjälpa kunder hitta rätt lösning, boka maskiner och säkerställa att uthyrningen flyter smidigt.
Du arbetar nära både kunder, chaufförer och verkstad - och ser till att allt fungerar från förfrågan till leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta emot och hantera kundförfrågningar
• Hyra ut maskiner och utrustning
• Säkerställa tillgänglighet och planering
• Ge rådgivning kring rätt lösning
• Följa upp affärer och säkerställa kundnöjdhet
• Samarbeta med verkstad och transport
• Sakgranska fakturor och administrera uthyrningar
Placering Exportgatan, Göteborg.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av service, försäljning eller uthyrning. Du trivs i ett högt tempo, gillar att ha många bollar i luften och är lösningsorienterad. Du tar ansvar, är strukturerad och bidrar till ett gott samarbete. Vi tror att du gillar maskiner och förstår byggbranschen, för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder.
Det är viktigt att du skriver under på våra värderingar
• Professionell och tydlig - Tar ansvar och håller vad du lovar - Lösningsorienterad - Enkel att ha att göra med - både internt och externt
Vi erbjuder
Hos Wangeskog får du en central roll i verksamheten, arbeta i ett bolag med stark lagkänsla och goda utvecklingsmöjligheter. På hyrcentret möts våra kunder av en familjär känsla. Det är vanligt att man tittar in för en kopp kaffe och en pratstund, vilket vi uppskattar och värnar om. Som medarbetare får man ta del av fina förmåner, till exempel ett generöst friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.Publiceringsdatum2026-04-14Så ansöker du
Låter det intressant? Perfekt, sänd med din CV och svara på några frågor. Vi kikar på detta löpande så gärna så snart du kan. Senast den 26 april 2026. För frågor kontakta Niko Valaris på Niko.Valaris@wangeskog.se Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
